22.03.2019 09:50 260

Правительство предлагает увеличить выплаты по ОСАГО за причинение ущерба жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Соответствующий законопроект уже разработан и вчера обсуждался на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Туда он был направлен Государственно-правовым управлением президента для получения экспертного заключения.

Что же предлагается в поправках к закону об ОСАГО? Пожалуй, самая радостная новость для автовладельцев — увеличение выплат за ущерб, причиненный жизни и здоровью с 1 января 2020 года. Сейчас максимальная выплата — 500 тысяч рублей. Это создает некую несправедливость. Ведь в случае гибели пассажира на любом виде транспорта, в том числе в автобусе, его родственники могут рассчитывать на выплату 2 миллиона. А если человек погиб в автомобиле, пусть даже и в такси, то максимальная выплата составит 500 тысяч рублей.

Сломанная нога в автобусе или троллейбусе в 4 раза дороже сломанной ноги у пассажира автомобиля по ОСАГО

Кстати, именно от максимальной суммы выплаты рассчитывается и стоимость того или иного повреждения в процентах. Поэтому сломанная нога в автобусе или троллейбусе по обязательному страхованию перевозчика в 4 раза дороже, сломанной ноги у пассажира автомобиля по ОСАГО. Привести все к одному знаменателю — это логично.

Также законопроект предусматривает возможность использования автовладельцем телематических приборов, которые определяют его характер вождения. Тем самым аккуратный водитель сможет рассчитывать на дополнительную скидку при покупке полиса.

Оба этих предложения Совет при президенте поддержал в своем заключении. Он также поддержал изложенный в законопроекте подход, согласно которому тариф по договору ОСАГО должен определяться не характеристиками автомобиля, а статистикой аварийности и навыками управления водителей.

Однако в целом законопроект вызвал большое количество нареканий. В частности, в прежней редакции проекта среди факторов, которые увеличивают риск страховщика, и могут увеличить и стоимость полиса, был указан такой, как неоднократное привлечение к ответственности за управление в нетрезвом виде. В новом проекте его нет. Зато появились никому неизвестные "иные факторы". Понятно, что это позволит страховщикам без причины повышать стоимость полиса. В общем, Совет рекомендовал направить законопроект на доработку.

Комментарий

Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков:

Чем быстрее будет запущена реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО, тем быстрее аккуратные водители (а их около 80%) начнут платить меньше за полисы обязательной "автогражданки". Уже первые шаги этой реформы показали, что средняя цена полиса ОСАГО снижается. Так, в январе-феврале 2019 года было зафиксировано снижение средней цены на обязательную "автогражданку" в размере до 7% в 61 регионе РФ, в которых проживает 90% всех автовладельцев. В марте этот тренд усилился: на всей территории РФ было зафиксировано снижение средней цены полиса почти на 6%.

Владимир БАРШЕВ

