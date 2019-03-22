22.03.2019 10:10 415

Госдума ликвидировала несправедливость в законодательстве, на которую обратил внимание президент в своем Послании Федеральному Собранию. Депутаты приняли закон, благодаря которому все неработающие пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума.

Малообеспеченные пенсионеры практически не заметили в начале нынешнего года индексацию пенсии — дело в том, что это повышение было засчитано вместо социальной доплаты до прожиточного минимума в том или ином регионе. Владимир Путин поручил исправить ситуацию.

Новый закон вводит более справедливый механизм индексации — сначала пенсионеру будут устанавливать социальную доплату и только затем проводить индексацию. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации. Все недополученные в текущем году деньги пенсионерам выплатят с мая по июнь включительно, обещали в минтруде. Решение коснется более четырех миллионов человек. Размер надбавки к пенсиям будет зависеть от региона — где-то он будет около 500 рублей, а где-то превысит 1 тыс. рублей. Отметим, что в целом по России величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году составляет 8 тыс. 846 руб.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, цель закона — "поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная плата". Он уточнил, что пенсионеры "получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%, при этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки".

Все недополученные в текущем году деньги пенсионерам выплатят с мая по июнь включительно

Ко второму чтению законопроекта была одобрена поправка депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым. Она предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам. Это позволит исключить возможность манипуляций с данным показателем.

Обычно региональные министерства финансов подгоняют прожиточный минимум пенсионера под финансовые возможности бюджета субъекта Федерации. Новым законом эта возможность будет закрыта, и прожиточный минимум будет рассчитываться честно и открыто, заявил, выступая от "Единой России", первый замглавы фракции Андрей Исаев.

8846 рублей в целом по РФ составляет прожиточный минимум пенсионера

Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России будет ежегодно определяться на основании потребительской корзины пенсионера и индекса потребительских цен.

Татьяна ЗАМАХИНА