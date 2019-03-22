22.03.2019 10:30 429

Минфин снизит минимальную сумму покупки облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н, они же "народные" облигации). Кроме того, расширится число банковских отделений, где их можно приобрести.

ОФЗ-н обновленного формата минфин планирует выпустить во II квартале. В отличие от размещаемых до этого выпусков при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется платить комиссию банкам-агентам: эти расходы возьмет на себя минфин как эмитент бумаг. Ранее комиссия составляла от 0,5-1,5% в зависимости от стоимости облигаций.

Новые выпуски бумаг освободят от комиссии

Минимальная сумма покупки новых ОФЗ-н будет снижена с 30 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог бумаг владельцы смогут привлекать кредиты у банков. Планируется, что ОФЗ-н будут предлагаться в большем числе отделений банков-агентов. Новые "народные" облигации будут продавать Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем купить ОФЗ-н нового формата можно будет и в отделениях Почта-банка, отмечают в ведомстве. До начала размещения ОФЗ-н модифицированного формата ОФЗ-н "старого" формата гражданам предлагать не будут. Предъявление ОФЗ-н к выкупу, как и ранее, будет доступно владельцам через банки-агенты, указывает минфин.

Минфин снизит минимальную сумму покупки облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н, они же "народные" облигации). Кроме того, расширится число банковских отделений, где их можно приобрести.

Роман МАРКЕЛОВ

