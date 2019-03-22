22.03.2019 10:40 420

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,75%, считает большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков. Инфляция оказалась ниже, чем предсказывал ЦБ, а рубль чувствует себя достаточно хорошо. На этой неделе не стал менять ставку и американский регулятор. По словам экспертов, решение Банка России оставить ставку уже заложено в курс российской валюты, поэтому дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать.

Банк России не изменит ключевую ставку денежного рынка на заседании в пятницу, 22 марта, считают большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков. По их мнению, у Банка России нет никаких оснований поднимать ключевую ставку.

По данным Росстата, инфляция к 18 марта составляет 5,3% в годовом выражении. К концу месяца она может составить 5,4-5,5%. Таким образом, инфляция не разогналась выше целевого ориентира ЦБ. Ранее Банк России прогнозировал, что максимальное значение индекса потребительских цен (ИПЦ) в первые весенние месяцы составит 5,5-6%.

«То есть в настоящее время динамика инфляции ниже прогнозируемого уровня. Кроме того, инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 10,1% против 10,4% месяцем ранее. В этих условия, скорее всего, регулятор на ближайшем заседании совета директоров оставит текущий уровень ключевой ставки без изменений», — говорит Станислав Дужинский , аналитик Банка Хоум Кредит.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», соглашается, что на пятничном заседании ЦБ сохранит ставку без изменений на уровне 7,75%.

Текущая рыночная конъюнктура с повышенным аппетитом к покупке риска, продолжение роста нефтяных цен, а также инфляция в рамках прогноза регулятора снимают с повестки заседания маневры по повышению ставки, считает эксперт.

Действительно, майский фьючерс на нефть марки Brent уже перевалил через отметку в $68 за баррель.

Последние размещения российских облигаций федерального займа (ОФЗ) проходят с неизменно высоким спросом инвесторов. Так, 20 марта Минфин очередной раз крайне успешно провел аукционы по продаже облигаций федерального займа. Объем размещения составил 73,5 млрд рублей. На прошлой неделе было продано ОФЗ на 91,4 млрд рублей.

Как отмечает Минфин, с начала года общий объем размещенных ОФЗ составил 456,5 млрд рублей по номинальной стоимости. Это на 1,4% выше планового объема размещения ОФЗ в первом квартале 2019 года.

«Перевыполнение квартального плана стало возможно благодаря сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуре и не оказало негативного воздействия на рынок», — говорится в сообщении Минфина .

В данный момент у ЦБ нет оснований менять ключевую ставку, курс рубля только укрепляется последнее время, говорит считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов . Так, рубль с начала года укрепился к доллару на 8%.

При этом на этой неделе воздержался от изменения ставки и американский регулятор. Федеральная резервная система (ФРС ) по итогам заседания 19-20 марта приняла решение сохранить процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Решение ФРС объяснялось тем, что американский ЦБ снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2019 год.

Банк Англии решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

Напомним, на прошлом заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 8 февраля, также оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75%, указав в своем комментарии смещение рисков в сторону инфляционных и рост неопределенности на внешнем рынке.

В 2018 году российский Центробанк дважды менял ключевую ставку: в сентябре и декабре. На декабрьском заседании Центробанк поднял ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых. Регулятор объяснял тогда, что это решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте». На темпах роста потребительских цен уже начинало сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%, комментировал ЦБ.

Решение Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне, скорее всего, не повлияет на курс рубля, считает Антонов.

Официальный курс доллара на 22 марта, по данным Центробанка, составил 63,74 рубля. Курс евро — 72,79 рублей. Прогнозируемый диапазон для движения рубля в перспективе ближайших дней 63,6-65,0 рублей, считает Антонов.

«Если говорить о реакции курса рубля на итоги заседания, то рыночная эйфория уже привела рублевый актив к уровням, очень близким к максимальной перекупленности. С учетом того, что денежный рынок почти полностью «заложился» на сохранение монетарных условий неизменными в пятницу, ожидаем, что влияние решения по ставке на курс будет достаточно ограниченным. Прогнозируемый диапазон для движения рубля в перспективе ближайших дней 63,6-65,0 рублей за американский доллар», — грезюмирует Антон Покатович.

Наталия ЕРЕМИНА

