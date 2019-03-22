22.03.2019 11:00 398

Рубль утром пятницы показывает незначительные положительные изменения перед советом директоров ЦБР и последующей пресс-конференцией главы регулятора, тяготея к росту в преддверии пика налоговых выплат.

Совет директоров Банка России будет принимать решение о ДКП с учетом достаточно неожиданных итогов заседания Федрезерва, поразивших рынки степенью мягкости. Согласно последнему опросу Рейтер, вышедшему еще до объявления решения ФРС, аналитики не ждут от российского регулятора изменения ставок, но допускают смягчение риторики.

Итоги совета директоров российский регулятор объявит в 13.30 МСК, а пресс-конференция руководства Банка должна начаться в 15.00 МСК.

"Важным для рубля в пятницу станет решение ЦБ РФ по ставке. Наиболее вероятным сценарием является ее сохранение на уровне 7,75 процента годовых, но при этом регулятор может обозначить вероятность смягчения политики позже в этом году, что стало бы препятствием для дальнейшего укрепления рубля", — полагает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,76, что недалеко от 7-месячного максимума рубля 63,63, достигнутого накануне вечером после заседания ФРС. Российская валюта набирает с начала пятницы 11 копеек.

К евро рубль дорожает на пять копеек, до 72,58.

Пик российского мартовского налогового периода приходится на ближайший понедельник, когда пройдет уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в текущем месяце еще и значителен по объему налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

ФРС США в среду вечером по итогам двухдневного заседания резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста.

Формально резкое замедление темпов повышения процентных ставок по доллару играет на руку высокодоходным инструментам развивающихся рынков, подразумевая сохранение относительно дешевого долларового фондирования, однако столь решительный шаг крупнейшего мирового регулятора может указывать на наличие существенных рисков для глобального экономического роста в целом, которые далее могут ударить и по ЕМ-сегменту.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ