22.03.2019 11:30 397

Президиум совета при президенте по стратегическому развитию 25 марта обсудит ход исполнения нацпроекта по развитию малого бизнеса. Как следует из имеющихся у "Ъ" материалов Минэкономики к заседанию, к достижениям нацпроекта отнесены успешный ход эксперимента по самозанятым (они уже показали 1,7 млрд руб. «белого» дохода), перезапуск программы льготного кредитования под 8,5% и создание инфраструктурных центров «Мой бизнес». Есть, впрочем, у нацпроекта и проблемы, жалуется Минэкономики: Госдума тормозит принятие законопроекта о нестационарной торговле, а Минфин не спешит выделять деньги на популяризацию предпринимательства.

Благодаря тому что в стартовавший в начале года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» были включены уже запущенные меры, чиновники готовы обсуждать его первые результаты. Как следует из материалов Минэкономики к заседанию совета по нацпроектам 25 марта, особенно власти гордятся процессом легализации самозанятых граждан. В четырех пилотных регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) на 13 марта в мобильном приложении «Мой налог» зарегистрировалось 43 тыс. человек. С 1 января они оформили 2,2 млн чеков на общую сумму более 1,7 млрд руб. Первый срок уплаты ими налога на профессиональный доход — до 25 марта.

Другим достижением названо принятие 5 марта в первом чтении законопроекта о социальном предпринимательстве, закрепляющего это понятие в законодательстве. По части кредитования Минэкономики выделяет новую программу «8,5%» (прежняя реализовывалась с 2015 по 2018 год). Обещано, что она будет доступнее, чем прошлая, за счет увеличения числа банков-участников и расширения перечня допущенных отраслей. До конца года объем льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) должен вырасти до 1 трлн руб. Другая мера поддержки — гарантии Корпорации МСП (44,1 млрд руб. в 2019 году). Также регионы получат субсидии центра в размере 4,7 млрд руб. для кредитования микробизнеса через микрофинансовые организаций и 2,1 млрд руб. через региональные гарантийные организации.

Сообщает Минэкономики и о созданных в регионах 30 центрах «Мой бизнес», которые образуют инфраструктуру поддержки МСП (информационно-консультационные, имущественные, финансовые услуги, поддержка экспорта). При этом министерство отмечает «некоторую проблему разобщенности предоставления услуг». Поэтому новые центры (всего их откроется 100) будут работать по единому регламенту, с единым фирменным стилем и по принципу одного окна.

Есть у нацпроекта и проблемы. Это перенос Госдумой на неопределенный срок рассмотрения в первом чтении законопроекта о правовом регулировании нестационарной и мобильной торговли. Это влечет риски несвоевременного достижения результатов нацпроекта, пугает Минэкономики. Другая претензия выдвинута к Минфину — это ведомство названо виновником возможного срыва сроков исполнения мероприятий проекта по популяризации предпринимательства (социологические исследования, информационная кампания, подготовка тренеров для обучения бизнесу). На это планируется выделить почти 8,5 млрд руб.— Минфин пока не согласовал проект постановления о правилах предоставления субсидий на эти цели.

У предпринимательских объединений своя оценка нацпроекта. «Государство предлагает одну дорогу для бизнеса, а у бизнеса — совсем другие цели и задачи»,— заявляла на этой неделе вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. По ее словам, «государство закладывает колоссальные средства на создание огромной инфраструктуры, которая будет учить бизнес, но не надо нас учить». «Дайте нам спокойно работать, дайте перспективы и рынки. И мы все остальное сами сделаем, сами выучимся, когда нам будет нужно»,— сказала она. «Если не будет реализована реформа контрольно-надзорной деятельности, то целевые показатели нацпроекта — доведение доли МСП в ВВП до 32,5% (в 2017 году — 21,9%) и число занятых до 25 млн человек — достигнуты не будут»,— отмечает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Дарья НИКОЛАЕВА