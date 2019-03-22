22.03.2019 13:30 1104

Центробанк может пересмотреть прогноз по инфляции. Цены растут не так быстро, как ожидал регулятор. Аналитики уверены, что менять ключевую ставку в таких условиях Банк России не станет.

Рубль все крепче. Что ни день, то новый рекорд. Доллар и евро практически ежедневно обновляют минимумы года. Всех наблюдающих интересует один вопрос: до каких значений это может продолжаться?

Справедливый курс — 60 рублей за доллар, но это вряд ли произойдет, считают эксперты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Обоснование такое: внешний фон благоприятствует росту курса рубля, но его укрепление скорее всего будет ограничено сохраняющимися рисками.

При каком сценарии доллар действительно дойдет до 60 рублей, поясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова:

Дарья Желаннова

аналитик УК «Альфа-Капитал»

«Для этого нужно, чтобы реализовалась история с санкциями, таким образом, чтобы рынку стало понятно, что никаких серьезных санкций против России введено не будет. В первую очередь, речь идет о запрете на покупку новых выпусков госдолга и о запрете на проведение долларовых операций крупнейших банков. Из того, что мы сейчас знаем, из последней версии законопроекта список банков пропал, соответственно, вероятность реализации этой меры снизилась. Сейчас, если у рынка появится эта ясность, что усиление санкционной риторики не будет или оно будет, но в каких-то точечных историях, которые не окажут значительного влияния на российский рынок, у рубля вполне есть шансы прийти к этой отметке».

Рубль поддерживает целая совокупность позитивных факторов: это и растущая нефть, и налоговый период в России, по кредитным метрикам тоже все хорошо. И даже ФРС с ее гораздо более мягкой политикой, чем ожидал рынок, тоже в пользу рубля. Но и риски сохраняются.

Каким может быть курс доллара к рублю через два-три месяца, сейчас предсказать сложно, тем не менее некоторые ориентиры есть, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова:

Анастасия Соснова

аналитик ИК «Фридом Финанс»

«65 рублей за доллар — это более или менее справедливая отметка, и она может сохраниться на среднесрочном горизонте. У нас очень высокие санкционные риски и риски усиления санкционного давления. Я думаю, это будет играть основную роль в сдерживании укрепления курса рубля по отношению к доллару».

В общем, неопределенность сохраняется. А 21 марта в лидерах роста оказались бумаги компании «Мечел»: они взлетели более чем на 6% на фоне хорошей отчетности.

Надежда ГРОШЕВА

