22.03.2019 15:30 370

ЦБ передал правительству предложения по снижению комиссии для магазинов за эквайринг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Среди предложений есть требования снизить комиссию на покупки и оплату услуг особой жизненной важности. Под этот критерий подпали услуги образовательных учреждений, медцентров и аптек. Также комиссия снизится на крупные покупки — автомобили и недвижимость.

Конкретные цифры пока не называются, но ранее РБК со ссылкой на протокол заседания ЦБ с Минфином и ФАС сообщал о комиссии на крупные покупки до 1,2%, а в сфере здравоохранения — до 1%. Также ЦБ предложил развивать новые системы безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кода.

Принятые и доработанные предложения Центробанка кабмин должен передать президенту 30 апреля. Но когда с изменениями столкнутся торговые сети?

Анна Ерёмина

корреспондент «Ведомостей»

«Платежные системы готовы не позднее 1 октября 2019 года применять новые сниженные тарифы. А в целом, в протоколе, в котором согласились платежные системы и регулятор, говорится о том, что Минпромторг должен следить за пропорциональным снижением цен в сферах, где платежные системы снизили тарифы. Однако пока механизм не совсем понятен, каким образом это будет происходить, а Минпромторг пока не раскрывает этот механизм. Что касается оплаты по QR-кодам с помощью системы быстрых платежей, то ЦБ заявлял о том, что в магазинах можно будет расплатиться уже во втором полугодии 2019 года с помощью системы быстрых платежей . Пока тарифы публично не были озвучены ЦБ, и пока они не ясны, сколько бизнес будет платить за прием платежей с помощью QR-кодов от ЦБ».

На момент обсуждения предложений между ЦБ, профильными ведомствами и участниками рынка торговые сети просили снизить комиссию на все виды товаров. Однако их позицию регулятор не отобразил. А зря, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. По его мнению, это помогло бы развитию безналичной оплаты в малых торговых точках:

Олег Вьюгин

председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции»

«В принципе, можно ввести и плату за эквайринг, одинаковую для всех товаров и услуг. Но с другой стороны, когда приобретается дорогой товар, например автомобиль, может быть, и правильнее было бы ставку по эквайрингу делать меньше, чем, скажем, по товарам широкого потребления. Это вопрос того, как договориться, здесь нет строгих критериев. Скорее всего речь идет о том, чтобы снизить стоимость эквайринга, чтобы просто больше торговых точек, больше компаний, которые предоставляют услуги потребителям, подключалось к системе безналичных расчетов. И, кстати, тогда Visa и MasterCard, и «Мир» в том числе, конечно, должны на этом выиграть».

Инициатива разработана по просьбе Владимира Путина, назвавшего «квазиналогом» высокую комиссию банков за прием карт. По словам главы государства, в ряде стран она находится на уровне 0,2-0,3%, а в России в среднем составляет 3%. Впоследствии представители крупнейших банков страны и ЦБ сообщили , что президента дезинформировали: таких высоких комиссий в России нет — максимум 1,5-1,7% от суммы покупки.