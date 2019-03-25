25.03.2019 08:40 307

Новый фонд — экологический — предложило создать Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Пополнять его министерство предлагает за счет трех обязательных платежей компаний: экологического и утилизационного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Появление такого фонда — альтернатива инициативе Минфина по переносу этих платежей в Налоговый кодекс (НК). Бизнес в целом не против создания новой структуры, которая будет аккумулировать деньги от «природных» платежей, однако при условии, что ответственность предпринимателей не возрастет. Реализация инициативы Минэкономразвития поможет наладить использование средств по назначению, но полностью проблему неналоговых платежей не решит, полагают эксперты. По их мнению, с одной стороны, это не гарантирует предпринимателям защиту от роста фискальной нагрузки, с другой — не способствует улучшению администрирования.

Деньги для природы

Создание фонда обеспечит адресное расходование денег и может стать альтернативой внесению платежей за вред экологии в НК, считают в Минэкономразвития.

— Бизнес длительное время адаптировался к механизму расширенной ответственности производителя. Крупные и средние предприятия уже успели приобрести и внедрить необходимое для самостоятельной утилизации оборудование. Компании, занимающиеся переработкой, могут лишиться тех объемов вторичного сырья, на которые они рассчитывали, — объяснили в Минэкономразвития свои возражения против идеи Минфина перенести в НК утилизационный и экологический сборы, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

На уточняющие вопросы «Известий» о том, каким может быть механизм работы нового фонда и как это разрешит опасения бизнеса о будущем неналоговых платежей, в ведомстве не ответили.

В Минфине на вопрос, поддерживает ли ведомство создание экологического фонда, ответили, что необходимости в этом нет, так как расходы на экологию могут формироваться и в рамках стандартного бюджетного процесса.

— Министерство ставит перед собой задачу сделать предсказуемым и прозрачным регулирование установления и изменения самих платежей. Созданием фонда эти вопросы не решить, — добавили в ведомстве.

В Минприроды предложения Минэкономразвития оставили без комментариев.

Представители бизнеса идею создать экологический фонд поддержали, но с рядом оговорок. Если за платежи в фонд будет такая же ответственность, как и за неуплату налогов (штрафы, блокировка счетов, уголовная ответственность), то принципиальной разницы между вариантами Минэкономразвития и Минфина для предпринимателей не будет, уверен президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Целесообразнее было бы создать отдельный фонд только для утилизационного сбора, который бы компенсировал предприятиям их вложения в дальнейшее использование отходов. Так проблема решается в Европе, добавил президент «Опоры России» Александр Калинин. Смешивать три платежа в «одном котле», по его мнению, не стоит. Это связано с рисками профинансировать одни области экологии в ущерб другим. А ведь, несмотря на идеологическую близость, каждый вид сбора вводился для решения конкретных задач.

Красивая идея

Реализация инициативы Минэкономразвития не решит основные проблемы неналоговых платежей, полагает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. С одной стороны, это не гарантирует предпринимателям защиту от роста фискальной нагрузки, с другой — не поспособствует лучшему администрированию таких платежей.

— Однако подобный фонд стране необходим. Сейчас поступления от платы за загрязнение окружающей среды часто используются на совершенно другие нужды. Появление в бюджете обособленной статьи исключит нецелевое использование сборов за экологию, — считает эксперт.

Без жесткой регламентации расходов фонда его создание выглядит лишь как еще одна красивая идея, полагает партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх. Формально, действующая система экологических платежей тоже направлена на борьбу с негативными последствиями на природу, однако ощутимого эффекта это пока не приносит, отметил он.

Экологический фонд по механизму работы может напоминать действующие федеральный и региональные дорожные. Источником их наполнения служат акцизы на топливо и масла, на эти деньги ремонтируют и строят автодороги. Средства экологического фонда могут направляться как на финансирование «природных» госпрограмм, так и на компенсацию затрат компаний, работающих с окружающей средой (добыча полезных ископаемых, вылов рыбы и так далее), предполагает Вадим Зарипов.

Кроме трех платежей за вред экологии Минфин ранее предлагал перенести в НК еще и курортный сбор, плату за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и обязательные отчисления для операторов связи. С критикой такой инициативы выступил бизнес. Главы ТПП, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России» и «Деловой России» направили письмо президенту Владимиру Путину, где указали, что это не только не защитит их от роста фискальной нагрузки, но и увеличит административное давление. Деловые сообщества предложили разработать специальный закон для неналоговых сборов и запретить взимать с предприятий плату, не регламентированную этим документом.

Минэкономразвития не только предлагает создать новый фонд вместо переноса в НК трех «природных» сборов. Ведомство не поддерживает и перенос в Налоговый кодекс остальных платежей. В ведомстве отметили, что разделяют опасения предпринимателей, связанные с риском усиления административного давления. По мнению министерства, регулирование сборов не должно изменяться кардинальным образом. На вопрос «Известий», какими могут быть компромиссы по переносу в НК курортного сбора, «Платона» и обязательных отчислений для операторов связи, в Минэке не ответили.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ