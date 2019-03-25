25.03.2019 08:50 386

Льготную ипотеку для семей с детьми предлагается распространить на вторичное жилье. Такую рекомендацию дал президиум генсовета "Единой России" минфину и ЦБ РФ, с аналогичным предложением председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру Виталию Мутко.

Сейчас купить под 6 процентов можно только квартиру в новостройке. У этой программы две цели — поддержки семей и строительного сектора. Если предложение "Единой России" будет реализовано, у людей будет больше возможностей купить жилье, но застройщики лишатся части покупателей.

Нужно сделать выбор: это программа для поддержки бизнеса застройщиков либо для поддержки семей — и тогда она должна стать удобной для заемщиков

Новостройка — не всегда подходящий вариант для семей, где есть маленькие дети. "Такую квартиру нужно ждать, потом ремонтировать — доля жилья с ремонтом у нас все еще небольшая. В то время как в квартиру на вторичном рынке семья может переехать уже завтра", — объясняет руководитель аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Есть и другие неудобства. В новых домах еще долгое время делают ремонт соседи, что неприемлемо для семьи, где есть малыш. Кроме того, на строительном рынке грядут большие изменения, с 1 июля вводится обязательное проектное финансирование и эскроу-счета. Застройщики будут адаптироваться к новым условиям, не для всех из них этот этап будет простым. Для семей с детьми сделки на таком рынке будут выглядеть опасно.

Сейчас доля ипотечных кредитов на вторичном рынке составляет около 60 процентов, в то время как на первичный приходится около 40 процентов. То есть действующие правила льготной ипотеки лишают семей с детьми большинства возможностей улучшить жилищные условия. А недавно глава минстроя Владимир Якушев отметил, что после 1 июля интерес к вторичному жилью на некоторое время возрастет. Это только усугубит ситуацию для желающих взять льготную ипотеку.Да, действующие условия поддерживают застройщиков, но нужно сделать выбор: эта программа создана для поддержки бизнеса или это социальная демографическая программа — тогда она должна стать удобной для заемщика, говорит Гордейко.

В первую очередь поддержать планируется многодетные семьи. Льготная ипотека на новостройки — это хороший шаг, но все-таки вторичное жилье — это пока еще не открытые для многодетных семей возможности, считает координатор внутрипартийной дискуссионной площадки "Благополучие человека", ректор РГСУ Наталья Починок. Предложения резолюции президиума генсовета "Единой России" получат минфин, минстрой, ЦБ РФ и ДОМ.РФ. Впрочем, эти идеи выдвинуты самим рынком. "Мы подавали в "Единую России" свои предложения о распространении действия льготной ипотеки на вторичное жилье, и они касались всех заемщиков, которые могут претендовать на ставку 6 процентов, а не только на многодетные семьи", — отмечает Сергей Гордейко.

Право на ипотеку под 6 процентов имеют семьи, в которых с января 2018 года родился второй и последующие дети. При этом многодетным семьям президент РФ Владимир Путин предложил дать дополнительные гарантии. Семьи, в которых после 1 января 2019 года родится третий или последующие дети, получат от государства на погашение ипотеки 450 тысяч рублей. Поправки об этом Госдума должна рассмотреть в весеннюю сессию.

По поручению президента действие льготной ставки в 6 процентов для семей с детьми должно быть распространено на весь срок действия ипотечного кредита. Этот вопрос также будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время. Сейчас ставка действует лишь три года с момента взятия кредита, еще пять дается, если в течение этих трех лет в семье появился еще один малыш. То есть при самом благоприятном развитии событий льготной ставкой сегодня можно пользоваться максимум 8 лет, в то время как кредиты выдаются на 20-25 лет.

Кроме того, были выявлены случаи, когда на ставку 6 процентов банки "накручивали" дополнительные проценты и навязывали услуги. В начале марта Владимир Путин заявил, что поручит ЦБ контролировать деятельность банков по выдаче льготных ипотечных кредитов и исключить такого рода нарушения. "Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было", — говорил президент.

Еще одно предложение, которое будет вынесено на обсуждение заинтересованных министерств и ведомств, — снижение в два раза уровня первоначального взноса, при котором банку не приходится создавать дополнительные резервы по ипотечному кредиту. "Сейчас он находится на уровне 20 процентов. Мы считаем, что министерство финансов совместно с Банком России могут сделать условия более доступными, по крайней мере, в два раза снизить размер первоначального взноса", — заявила Починок.

Снизить первоначальный взнос предлагается только для многодетных заемщиков. И в этом действительно есть смысл. Для большой семьи нужна многокомнатная квартира, которая стоит дорого. Поэтому взнос в размере 20 процентов многим просто не потянуть.

При этом Кутепов отмечает, что необходимо разработать критерии подходящего для покупки на льготных условиях вторичного жилья, чтобы не допустить покупку непригодной для проживания недвижимости.

Ирина ЖАНДАРОВА

