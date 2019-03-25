25.03.2019 09:10 351

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что делать самозанятым, чтобы предупредить блокировку банковского счета по подозрению в сомнительных операциях.

Таким гражданам налоговики рекомендуют заблаговременно предоставить в кредитную организацию сведения о своем статусе и полученных в рамках ведения деятельности доходах. Документы можно сформировать в мобильном приложении "Мой налог" или в личном кабинете, предназначенном для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) на сайте налоговой службы.

Банки и сами могут использовать посвященный самозанятым сервис для проверки статуса налогоплательщиков, напомнили в ФНС. Получать сведения о гражданах, уплачивающих налог на профессиональный доход, также возможно в автоматизированном режиме через API ФНС (этот сайт является частью проекта по предоставлению доступа к базам данных государственных служб). Информация, необходимая для подключения к этому ресурсу, размещена на сайте ФНС.

В качестве самозанятых зарегистрировались уже более 40 тысяч человек. О том, что кредитные организации начали блокировать личные счета таких граждан (на них самозанятые получают оплату за оказанные услуги и выполненные работы), сообщили banki.ru. Поводом мог стать действующий в большинстве банков запрет на использование счетов физлиц для ведения бизнеса.

В качестве самозанятых за три месяца эксперимента зарегистрировались более 40 тысяч человек

Гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам следует иметь в виду, что банк вправе заблокировать их операции по счету не по причине какого-либо их статуса, а по причине того, что эти операции вызвали у банка сомнения в их законности, комментирует заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС "Амулекс" Юлия Галуева. Поэтому даже уведомление банка о статусе самозанятого не может служить гарантией защиты от претензий. "Разумеется, при анализе операций по счету банк будет учитывать тот факт, что поступление денег на счет от различных лиц может являться последствием ведения гражданином деятельности, в связи с которой он уплачивает налог на профессиональный доход", — указывает Галуева.

При этом банк может потребовать дополнительные подтверждения законности операций. "Это понадобится, скорее всего, в том случае, когда на счет поступают значительные суммы, превышающие обычные бытовые операции", — поясняет Галуева.



Специальный налоговый режим заработал в пилотных регионах (Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане) с 1 января 2019 года. Поэтому, возможно, еще не все банки успели подготовиться к нововведениям и учесть их в своих подходах к оценке рисков, предположили в свою очередь в ФНС. При этом представитель ведомства добавил, что сообщение о блокировке счетов самозанятых в налоговую службу не поступало.

В феврале замруководителя ФНС Даниил Егоров говорил, что банки начинают появляться в списке партнеров мобильного приложения для самозанятых "Мой налог". Они, по словам Егорова, имеют право регистрировать самозанятых, потому что клиенты у них уже "опознаны" по антиотмывочному законодательству. Кроме того, они могут предоставлять таким гражданам дополнительные услуги. Например, выдавать отдельные карты для связанных с бизнесом операций.

Юлия КРИВОШАПКО

