25.03.2019 09:30 292

Систему госзакупок избавят от излишнего регулирования и упростят на всех этапах. Подготовкой законопроекта занимается министерство финансов. В ведомстве рассчитывают, что он будет принят до конца года, сообщила на пресс-конференции директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

"Это будет комплексный законопроект. Он затронет все этапы закупочных процедур, начиная с планирования, заканчивая заключением и выполнением условий контракта", — пояснила Демидова.

В планах Минфина упростить планирование госзакупок. Сейчас заказчики обязаны составлять общий план и план и план-график закупок. Первый готовится в расчете на три года вперед — в нем содержится общая информация о предполагаемых закупках товаров и услуг. Второй — более конкретный — на год. В Минфине считают — и с ним солидарны сами заказчики, что это излишество.

"Основная задача — объединить два документа, сделать процесс планирования закупок более гибким, предоставив больший простор для маневра заказчикам", — пояснила Татьяна Демидова.

По ее словам, необходимо также сокращать сроки планирования. Заблаговременные (на год вперед) расчеты потребностей в товарах и услугах оказываются не всегда корректны.

"Заказчикам приходится менять планы, условия контрактов — схема получается абсолютно нерабочая", — констатировала Демидова.

Минфин предлагает исключить неактуальные способы закупок (останутся только аукцион, конкурс и запрос котировок), и максимально сократить сроки их проведения. Разрабатываемый законопроект также направлен на решение проблемы цикличности закупок.

"Сейчас у заказчиков есть обязанность проводить закупочную процедуру до тех пор, пока на нее не придет хотя бы один участник. По словам Татьяны Демидовой, эта модель неэффективна.

"Она приводит к искажению статистики по количеству несостоявшихся процедур и в целом не несет никакого экономического наполнения", — отметила руководитель департамента Минфина. — Наше предложение — предусмотреть возможность заключения контракта заказчиком с любым участником закупки, соответствующим требованиям документации, по согласованию с контрольным органом".

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая также готовит предложения по оптимизации системы госзаказа, считают правильным увеличить начальную (максимальную) цену "короткого аукциона" с 3 миллионов до 50 миллионов рублей, что позволит осуществлять закупки в более короткие сроки.

В ФАС также предлагают развивать электронные агрегаторы закупок, где заказчики могут приобретать нужные им товары в течение одного дня.

"Цифровые площадки — будущее системы госзаказа, — подчеркнул Евраев. — Мы предлагаем поднять планку для закупок на агрегаторах со 100 тысяч до 500 тысяч рублей по торговым наименованиям. В дальнейшем у заказчиков должна появиться возможность делать закупки стоимостью до 20 миллионов рублей по группе товаров из единого каталога товаров, работ и услуг Минфина".

Еще одна инициатива ФАС касается введения предквалификационного отбора участников всех видов закупок на средних и крупных торгах. В этом случае доступ к участию в закупках получат только те компании, которые уже имеют опыт выполнения аналогичных контрактов меньшего объема.

ФАС предлагает создать рейтинг деловой репутации участников закупок. Место в нем будет присваиваться автоматически

"Такой отбор позволит повысить качество закупок", — уверен Евраев.

Кроме того, антимонопольная служба предлагает ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей, который будет автоматически присваиваться участникам закупок в единой информационной системе (ЕИС) в зависимости от качества, количества и цены исполненных контрактов.

"Такой рейтинг может может стать инструментом экономической мотивации. Компании, имеющие высокий балл, на наш взгляд, должны иметь возможность предоставлять пониженное финансовое обеспечение на подаваемые заявки и исполняемые контракты", — уточнил замруководителя ФАС.

Серьезной проблемой действующей системы закупок в антимонопольной службе считают отсутствие у предпринимателей возможности защищать свои права при исполнении контракта. Речь идет о распространенных ситуациях, когда заказчик разрывает контракт в одностороннем порядке. В 2018 году из 8 тысяч случаев одностороннего расторжения 43 процента контрактов было прекращено безосновательно. Эта одна из основных причин низкого количества заявок на торгах, считают в ФАС.

"При одностороннем расторжении контракта со стороны заказчика поставщик, даже если он добросовестно исполнял свои обязательства и не был включён в реестр недобросовестных поставщиков, теряет и контракт, и до 30 процентов обеспечения по нему, — пояснил Евраев. — Все, что ему остается, это идти в суд, а там разбирательство может длиться годами".

В ФАС предлагают предусмотреть право исполнителя контракта обжаловать решение заказчика. Разбирательство по таким делам должно проходить по аналогии с рассмотрением жалоб, в срок до 5 рабочих дней, считают в ФАС.

В числе инициатив антимонопольной службы — введение платы за необоснованные жалобы участников госзакупок друг на друга.

"У нас 56 процентов жалоб признаются необоснованными, — констатировал Михаил Евраев. — Предлагаем предусмотреть систему, по которой после рассмотрения жалобы и признания ее необоснованнной, у подавшей ее компании появлялась бы обязанность уплатить определенную пошлину".

Юлия КРИВОШАПКО

