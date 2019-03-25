Что известно о блокировке счетов самозанятых и как правильно вести себя с банками?

25.03.2019 09:40 363

Самозанятые граждане столкнулись с блокировками их счетов со стороны банков, сообщило издание «Банки.ру», после чего проблемой заинтересовались и другие деловые СМИ. Как много таких случаев?

О случаях блокировки счетов самозанятых издание узнало от налоговых экспертов. Один из них — глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. Он рассказал о двух случаях блокировки. Один произошел в Рязани, карту самозанятого заблокировал Сбербанк. В другом случае регион и банк не назывались.

Как часто самозанятые сталкиваются с проблемой

Forbes обратился с запросами в банки. В Тинькофф Банке, Альфа-банке и Росбанке не сталкивались с блокировкой счетов самозанятых, рассказали в пресс-службах кредитных организаций. Представители Сбербанка, о котором шла речь в статье издания, от комментариев по теме отказались.

В ФНС на запрос Forbes ответили, что у них нет информации о блокировках счетов самозанятых. «Этот специальный налоговый режим заработал в пилотных регионах с 1 января 2019 года и, возможно, еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков», — предположил представитель ФНС.

Опрошенные Forbes банки отмечают, что на самозанятых — как и на любых других клиентов — распространяются правила закона №115-ФЗ (противодействие отмыванию средств). «Так что если клиенты будут осуществлять незаконную деятельность, а именно уход от налогов, обнал больших сумм, транзит денежных средств, то к ним будут применены соответствующие меры», — говорят в Тинькофф Банке.

Позиция ЦБ

Как рассказали опрошенные Forbes участники рынка, банки обращались за разъяснениями в Банк России. Регулятор разрешил самозанятым использовать свои счета для предпринимательской деятельности, говорит директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. «Необходимые правки в договор для клиентов со стороны банка внесены», — уточняет он.

ЦБ разъяснил, что можно продолжать использовать счет ИП тем, кто перешел из статуса предпринимателей в самозанятые, уточнил Ермаков. В Тинькофф Банке Forbes подтвердили, что операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, являются исключением и разрешены как для физлиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Forbes ожидает комментариев Банка России.

Что делать самозанятым

«Не надо переживать», — заверили Forbes в ФНС России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что для проверки статуса налогоплательщика банки могут использовать сервис, размещенный на сайте налоговой службы. Получить информацию возможно и в автоматизированном режиме через публичный API ФНС России. А сами налогоплательщики имеют возможность предоставить в банки сведения о своем статусе и полученных в рамках режима доходах, сформировав справки в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС.

Сами банкиры советуют гражданам быть максимально открытыми и при необходимости объяснять банкам природу операций. «Все операции клиента должны быть понятны банку. При получении запроса от банка мы рекомендуем клиенту предоставлять исчерпывающую информацию и документацию в сроки, указанные в запросе. Это позволит избежать потенциальных сложностей», — советует Александр Попов из Росбанка.

Опрошенные Forbes юристы также рекомендуют самозанятым извещать банки о своем новом статусе. По мнению старшего юриста ФБК Legal Дарьи Шевцовой, для снижения рисков блокировки следует открывать отдельные счета, хотя в самих банках уверяют, что этого можно не делать.

Из разъяснения, которое в пятницу вечером обнародовала ФНС, следует, что самозанятым все-таки лучше предоставить банку справку о своей деятельности. Банкам налоговики также рекомендовали проверять статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет.

Справка

С 1 января 2019 года в четырех регионах России проводится эксперимент, в рамках которого решившие выйти из тени самозанятые граждане платят самый низкий в стране налог с доходов (от 4% до 6%). За три месяца эксперимента такой налоговый режим выбрали для себя 40 000 человек.

Андрей ЗЛОБИН, Forbes Staff, Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff, Варвара ПЕРЦОВА, Forbes Staff

