25.03.2019 09:50 365

Банк России на втором в этом году заседании совета директоров ожидаемо для рынка не стал менять ключевую ставку. При этом смягчил свою риторику на фоне темпов роста инфляции ниже прогнозных и не исключил, что опустит ставку уже в 2019 году. Но, учитывая неопределенность с расширением санкций, повышенные инфляционные ожидания и традиционно консервативный настрой регулятора, ожидать скорого смягчения денежно-кредитной политики пока преждевременно.

Ключевая ставка осталась на уровне 7,75 процента. До этой отметки ЦБ повысил ее в декабре прошлого года (предыдущее, сентябрьское, повышение стало первым с кризисного 2014 года). Регулятор указал в релизе после заседания 22 марта, что в феврале-марте годовая инфляция сложилась ниже его ожиданий (5,3 процента в середине месяца). Повышение ставки НДС с 1 января уже во многом реализовалось в ценах, но его отдельные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, считают в ЦБ.

Банк России теперь ждет менее высокой инфляции по итогам 2019 года, а также более дорогой нефти

Окончательный масштаб влияния роста НДС на цены пока предсказать сложно, признала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, производители и торговля, по сути, жертвуют сейчас частью маржи, чтобы удержать покупателя. Таким образом, перенос НДС в цены растягивается во времени, но пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле, считают в ЦБ.

В целом краткосрочные риски разгона инфляции снизились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса хоть и тоже просели, но по-прежнему остаются на повышенном уровне. Динамика инфляционных ожиданий в прошлом году показала, что они до сих пор остаются незаякоренными: то есть следуют за текущими изменениями цен, в первую очередь цен на бензин и продовольствие, а также за колебаниями курса рубля, констатировала Набиуллина.

Однако с учетом всех ценовых факторов Банк России все же снизил свой базовый прогноз по инфляции в 2019 году с 5­—5,5 процента до 4,7—5,2 процента. ЦБ по-прежнему ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 4 процента в первой половине 2020 года. По словам Набиуллиной, есть основания полагать, что принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно, чтобы вписаться в эту цель в установленные сроки.

В базовом прогнозе ЦБ также скорректировал свои ожидания по средней цене нефти в 2019 году. Баррель марки Urals, по мнению регулятора, будет стоить 60 долларов, а не 55. При этом прогноз по росту ВВП в 2019 году Банк России оставил неизменным: 1,2—1,7 процента. Эльвира Набиуллина объяснила сохранение прогноза тем, что в первой половине года рост экономики может замедлиться из-за повышения НДС, а во второй половине года — ускориться благодаря началу финансирования нацпроектов.

ЦБ указал, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакцию на них финансовых рынков. Если ситуация не ухудшится, то Банк России, возможно, перейдет к снижению ключевой ставки уже в 2019 году, следует из релиза.

На текущий момент решение регулятора носит наиболее рациональный характер, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Сейчас ЦБ сопоставляет снижение проинфляционных рисков с сохранением актуальности масштабных санкционных рисков, указывает он. Пока геополитические риски характеризуются высокой степенью неопределенности, регулятор будет сохранять ставку неизменной, считает Покатович. По его мнению, она не будет снижаться весь 2019 год.

Итоговый релиз ЦБ скорее указывает на то, что сценарий повышения ставки больше не стоит на повестке дня, но не дает гарантий снижения ключевой ставки, подчеркивает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее мнению, ЦБ сделал выводы из ситуации первого полугодия 2018 года, когда своей риторикой создал избыточно позитивные ожидания на рынке, крах которых позже вызвал сильную волатильность и заставил регулятор дважды повысить ставку во втором полугодии. В итоге пауза в ставке на уровне 7,75 процента может оказаться продолжительнее, чем этого ожидает рынок, считает аналитик.

Роман МАРКЕЛОВ

