25.03.2019 10:10 470

В Госдуму внесен законопроект о выплатах второй пенсии отдельным категориям граждан.

По закону право на одновременное получение двух пенсий имеют, например, нетрудоспособные члены семей граждан, получивших заболевания из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и участвовавших в ликвидации ее последствий. Им могут устанавливать пенсию по потере кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности). Но нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на ПО "Маяк" и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не могут получать пенсию по случаю потери кормильца, и им автор проекта депутат Госдумы Андрей Барышев также предлагает дать право на получение двух пенсий.

Как уточнили "РГ" в Пенсионном фонде, право на две пенсии имеют еще участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды вследствие военной травмы, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) срочников, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо вследствие военной травмы после демобилизации, федеральные госслужащие, космонавты и летчики-испытатели. В зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Так, участникам ВОВ и блокадникам назначается пенсия по инвалидности и страховая пенсия.

Татьяна ШАДРИНА

