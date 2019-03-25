25.03.2019 10:10 479

Взлет лизинговой отрасли замедляется, это связано как с макроэкономической ситуацией, так и с особенностями основных сегментов рынка. Слабый экономический рост и ослабление спроса уже привели к росту конкуренции между лизинговыми компаниями. Теперь на рынке ждут сокращения маржинальности бизнеса, которое может привести к уходу частных игроков.

В 2019-м, как и в минувшем году, лизинговый рынок ожидает снижение темпов роста. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА» в исследовании (с ним ознакомился "Ъ"), основанном на опросе 123 компаний, на которые приходится 96% рынка. За основу расчетов рейтинговое агентство традиционно берет объем нового бизнеса, то есть стоимость переданных компаниями клиентам предметов лизинга. Согласно негативному сценарию, объем нового бизнеса увеличится менее чем на 10%, при оптимистичном развитии событий темпы роста достигнут 15%, считают в агентстве.

Тенденция к замедлению проявилась уже в прошлом году. Если в 2016–2017 годах объем нового бизнеса лизинговых компаний увеличивался на 36–48%, то в 2018 году — лишь на 20%. При этом объем нового бизнеса достиг 1,3 трлн руб., а совокупный портфель компаний по итогам года составил 4,3 трлн руб. Основным драйвером роста был железнодорожный сегмент — объем нового бизнеса в нем увеличился на 49% на фоне повышенного спроса на вагоны. Сегмент автолизинга увеличился на 19%, поддержку спросу оказывали государственные программы льготного лизинга, обновление устаревших автопарков, а также рост автопарков каршеринга и такси. При этом сегмент авиализинга сократился на 17%.

В этом году аналитики «Эксперт РА» ожидают снижения темпов роста в сегментах-лидерах. Помимо макроэкономических факторов (слабого экономического роста, а также сохранения жесткой денежно-кредитной политики) давление будет оказывать и изменение отраслевой конъюнктуры. В железнодорожном сегменте, по мнению экспертов, будет наблюдаться сокращение дефицита подвижного состава, характерного для двух прошлых лет, а также сокращение роста погрузок, что не позволит ему вырасти более чем на 30%. На сокращение темпов роста автолизинга окажет негативное влияние сокращение господдержки. В частности, отраслевые лоббисты утверждали, что основные игроки выбрали бюджетные лимиты на поддержку лизинга коммерческой техники всего за месяц работы (см. "Ъ" от 12 марта). В результате, по оценке «Эксперт РА», объем нового бизнеса в автолизинге увеличится всего на 12%. При этом сегмент авиализинга покажет положительную динамику, но весьма умеренную — 5–10% роста.

Ухудшение как макроэкономической ситуации, в частности удорожание фондирования, так и отраслевой конъюнктуры будет способствовать росту конкуренции и затуханию роста спроса, а компаниям для стимулирования спроса со стороны клиентов придется прибегать к демпингу, что начнет сказываться на рентабельности лизингового бизнеса. Эта тенденция начала проявляться еще в прошлом году. Как отмечается в исследовании, в 2018 году выросла доля игроков (с 38% до 56%), маржа которых показала отрицательную динамику, и во многом это было обусловлено «ужесточением конкуренции среди лизинговых компаний». «Компании будут жертвовать частью своей доходности, чтобы поддерживать объем нового бизнеса»,— отмечает один из авторов исследования, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

Снижения прибыльности бизнеса ждут и сами участники рынка. «Ценовая конкуренция среди лизинговых компаний действительно усиливается»,— отмечает и гендиректор «Сбербанк лизинга» Вячеслав Спиров. По его мнению, это может привести к снижению средней по рынку маржинальности. Такая тенденция, по оценке гендиректора «Европлана» Александра Михайлова, «может развиваться в средне- и долгосрочной перспективе в разных сегментах с разной скоростью». По его словам, это заставит многих частных игроков уходить с рынка, что увеличит концентрацию отрасли. «Рынок продолжит консолидироваться, и вместе с тем продолжит увеличиваться доля крупных игроков»,— согласен господин Спиров. И бенефициаром процесса станут государственные компании. «У них есть возможности неконкурентно привлекать финансирование и слабо контролировать операционные издержки. В итоге это позволит государственным компаниям "перекупать" клиентов у частников»,— резюмировал господин Михайлов.

Илья УСОВ

