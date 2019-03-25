25.03.2019 11:30 503

Стоимость подключения банков к ресурсу Федеральной налоговой службы (ФНС), где будет аккумулирована финансовая отчетность всех компаний страны, определена в 200 тыс. руб. в год за одного пользователя. Новый ресурс планируется запустить с 1 января 2020 году, он призван помочь банкам в оценке кредитоспособности клиентов и рисков сомнительных операций. Банкиры приветствуют идею и считают ее полезной, но ждут прояснения деталей тарификации.

На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Этот ресурс ФНС планируется запустить с 1 января 2020 года. В нем будет объединена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций (кроме тех, чьи данные составляют гостайну, а также госорганов и ЦБ). Доступ на регулярной основе получат все желающие, но за плату: в проекте определено, что речь идет о «годовом абонентском обслуживании одного рабочего места» за 200 тыс. руб.

Банкирам сервис ГИР БО интересен. «Сейчас банки для оперативного анализа финансового состояния юрлиц, в первую очередь заемщиков, используют данные Росстата, крупных агрегаторов СПАРК и "Контур.Фокус", но там информации немного и она представляется с большой временной задержкой»,— отмечает начальник управления развития МСБ Абсолют-банка Сергей Нечушкин. По словам зампреда правления ОТП-банка Сергея Капустина, оперативный доступ к отчетности заемщиков позволит более качественно рассчитывать резервы по ссудам.

«ГИР БО — дополнительный источник проверки отчетности, поскольку бывают случаи, когда представленная потенциальным заемщиком фактическая бухгалтерская отчетность отличается от публикуемой в том же "Контур.Фокусе",— добавляет зампред правления Севергазбанка Денис Лукичев.— Эти расхождения возникают потому, что клиенты подают в ИФНС уточненную отчетность, а в агрегаторы она не попадает». Как подтвердили "Ъ" в «Картотеке.ру», в агрегаторы выгружается годовая бухгалтерская отчетность один раз в год (обычно в конце лета). По данным Росстата, уточнений по ней не бывает.

По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, информация ФНС будет полезна для оценки кредитоспособности клиента, а также анализа рисков совершения сомнительных операций специалистам, отвечающим за комплаенс. «Используя автоматизированные ресурсы ФНС, банки смогут формировать скоринговые модели, позволяющие не только выявлять сомнительные операции, но и предотвращать их»,— указывает он. «Сейчас банк при малейших сомнениях отключает ДБО и запрашивает ту же отчетность на бумаге со штампом ФНС, тут можно проверить отчетность оперативно и дистанционно и без отключения клиента»,— добавляет сопредседатель комитета по ПОД/ФТ АРБ Алексей Тимошкин.

Впрочем, у экспертов есть и опасения. По словам Сергея Нечушкина, стоимость подключения — 200 тыс. руб.— адекватна лишь при условии, что не будут тарифицироваться отдельные запросы. Для сравнения: стоимость разовых запросов для подтверждения финансовой отчетности через «Верус» составляет около 10 тыс. руб., подчеркнул эксперт. «Не совсем понятно, что такое "одно рабочее место",— рассуждает Сергей Капустин.— Если более одного сотрудника банка не может быть подключено к ГИР БО в момент времени, то цена 200 тыс. руб. выглядит достаточно привлекательной, поскольку позволит всем специалистам по рискам использовать одно рабочее место». Если же ГИР БО будет привязано к конкретному компьютеру и в итоге придется оплачивать абонентскую плату для всех рисковиков банка, то привлекательность сильно снижается, отметил он.

Как пояснили "Ъ" в ФНС, установление ограничений для организаций, находящихся на годовом абонентском обслуживании, не планируется. «Однако одновременно под одной учетной записью системой сможет пользоваться только один пользователь,— указывают там.— При этом скачанную информацию из ГИР БО пользователь может интегрировать в свою корпоративную систему, и, соответственно, такая информация будет доступна всем заинтересованным сотрудникам». Ресурс будет содержать информацию о последней представленной организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновление будет происходить ежемесячно.

Вероника ГОРЯЧЕВА