25.03.2019 13:30 713

Прошлая неделя завершилась волной распродаж. В пятницу, 22 марта, британский FTSE, французский CAC-40, российский РТС и американские индексы потеряли примерно по 2%. Золото как защитный актив, наоборот, подросло в цене.

Снижение на рынках — реакция на заседание Федрезерва. Базовая ставка осталась без изменений, но главное — изменение курса. Теперь Федрезерв не прогнозирует повышения ставки в этом году, а ведь еще в декабре предполагалось, что в этом году ставка повысится дважды.

Из заявления стало понятно, что экономика находится не в лучшей форме. При этом рычагов воздействия на нее не так уж много. Ставка повышалась не сильно. Теперь для стимулирования экономики ее, возможно, придется еще и опустить либо использовать механизмы предоставления ликвидности.

А тут еще и на рынках появился верный сигнал рецессии: в госбумагах США произошла так называемая инверсия кривой доходности. Доходность коротких бумаг стала выше длинных десятилетних. Последний раз такой сигнал появлялся в 2007 году.

Негатива добавили и макроэкономические данные по Германии и Франции. Помимо этого, не ясна судьба торгового соглашения между Китаем и США.

Теперь инвесторов волнует один вопрос: пятничное падение — это начало глобальной коррекции или нет?

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Достоверно сказать, что рынки будут строго падать после этого снижения, которое произошло в пятницу, пока нельзя, потому что центральные банки и правительства извлекли урок из замедления экономики, которое уже происходит некоторое время, и сейчас готовы предоставить рынку дополнительный стимул. ФРС смягчила свою риторику и воздерживается от повышения ставок. Кроме того, в Китае снижаются налоги, в Еврозоне тоже отложили повышение ставок. То есть, в принципе, есть стимулирующая политика центральных банков, которая, возможно, не даст коррекции перейти в полноценный медвежий рынок».

На этом фоне заметно ослаб рубль после роста в предыдущие недели. Почему сейчас хороший момент для покупки валюты, поясняет инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone Capital Александр Просвиряков.

Александр Просвиряков

инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone Capital

«Валюту бы я прикупил, если есть такая необходимость, то лучше купить валюту дешевле чем 64,5. Доллар опускался ниже 64 рублей, была хорошая возможность покупать, и многие на рынке ее использовали. Я верю, что валюта закончит этот год где-то на отметке 70 рублей за доллар. Поэтому, в принципе, сейчас еще неплохая возможность прикупить, потому что дифференциал ставок у нас с американцами где-то 5-6%, то есть у нас обесценение пойдет на 5-6% годовых, но мне кажется, что рубль будет слабее, будет к 70, а это уже движение больше 10% от текущих уровней, поэтому есть смысл часть портфеля переложить в валюту».

А накануне лидером роста стали бумаги ТМК, взлетевшие почти на 17% на корпоративных новостях.

Надежда ГРОШЕВА

