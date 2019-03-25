25.03.2019 17:30 375

Рубль и ОФЗ заметно растут в цене в понедельник на фоне замедления глобального бегства от риска и остановившей падение нефти, а для российской валюты поддержкой выступает еще и фактор налогового периода.

Формально на стороне рубля и рублевых активов также и отсутствие обвинений в сговоре администрации Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании в США 2016 года по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, что снижает уровень неопределенности. Тем не менее обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы США сохранились, и это чревато новыми санкциями против РФ.

К 14.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,36, и рубль растет почти на полпроцента от уровней закрытия пятницы, по итогам которой он потерял в цене 1,2 процента.

Официальный курс ЦБР на понедельник — 63,77 рубля за доллар, что может привлекать экспортеров продавать выручку расчетами "сегодня" по гораздо более высоким рыночным курсам (сейчас — 64,35).

К евро рубль дорожает на 0,4 процента, до 72,78.

Доходность ОФЗ снижается по всему спектру торгуемых госбумаг, у 10-летних она сейчас на уровне 8,22 процента годовых против 8,31 при закрытии пятницы.

В пятницу котировки рубля и рублевого госдолга сильно упали на фоне фиксации прибыли после достижения на прошлой неделе многомесячных пиков, а также в пандан бегству из риска, спровоцированному опасениями в отношении американской экономики, ухудшением показателей германской экономики, а также возросшей напряженностью между США и Турцией.

На понедельник приходится пик российского мартовского налогового периода — сегодня завершается уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в текущем месяце еще и значителен по объему налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

На рынке нефти базовые сорта в минусе с начала понедельника, но потери не столь существенны, как утром. Баррель Brent теряет менее четверти процента и оценивается в $66,86.

Пара евро/доллар на форексе показывает минимальные изменения, котировки вблизи $1,1307.

Ряд валют ЕМ-сегмента, как и рубль, показывают рост с начала дня после падения предыдущей сессии.

Свою роль в пятничном бегстве от риска играли и опасения рецессии в США с учетом инверсии доходности американских госбумаг — доходность 10-летних бондов ушла ниже доходности трехмесячных казначейских векселей, что обычно бывает перед спадом американской экономики.

Сегодня разница доходности этих бумаг приняла более-менее нормальный вид, хотя показатели близки — у 10-летних доходность к 14.20 МСК составляла 2,4656 процента годовых против 2,4525 у трехмесячных.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ