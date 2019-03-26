26.03.2019 08:50 519

До 1 июля правительство должно разработать комплекс мер, направленных на стимулирование частных инвесторов, инвестирующих в отечественные высокотехнологичные проекты малого и среднего бизнеса на ранней стадии их реализации. О том, как эти меры будут реализовываться в дальнейшем, кабмин должен будет отчитываться раз в полугодие. Какие барьеры мешают развиваться бизнес-ангелам и каких льгот они ждут, в интервью "РГ" рассказал Алексей Басов, заместитель генерального директора — инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК).

Какие барьеры мешают развитию рынка частных инвестиций?

Алексей Басов: Несовершенство законодательства, которое по-прежнему, несмотря на усилия регуляторов и участников рынка, в ряде аспектов отстает от международных практик. Это затрудняет доступ к российскому рынку со стороны тех международных игроков, которые оказались нечувствительны к санкционной повестке. Еще одним барьером также является неполнота инвестиционной цепочки — диспропорция доступного капитала на разных этапах венчурного цикла. Компаниям, которые еще не имеют устойчивых финансовых потоков, несложно поднять финансирование через гранты, посевные инвестиции или акселерацию.

Также на рынке неплохо представлены инструменты поддержки стадий роста в виде десятков активных венчурных фондов с самыми разнообразными профилями и мандатами. Однако если компания достигла выручки в 1-2 миллиарда долларов в год, то ей привлечь финансирование практически неоткуда. Банковское финансирование для технологических компаний зачастую недоступно, а фондов, которые инвестируют на зрелых стадиях, в стране явно недостаточно, и они не могут закрыть потребность в развитии крупных компаний. Этот дефицит инвесторов ограничивает развитие бизнесов, доказавших свою успешность и обладающих международным потенциалом.

Среди барьеров также выделяется малый объем рынка относительно размеров российской экономики. Мы отстаем больше, чем на порядок, от развитых стран с точки зрения пропорции венчурного рынка, который нигде не занимает даже одного процента ВВП, зато является трамплином, поставляющим в экономику быстроразвивающиеся инновационные компании. Основными источниками нового капитала мы видим корпорации, частных инвесторов и пенсионные фонды. Для каждого из которых требуются как стимулирующие меры, так и снятие вполне понятных законодательных пробелов.

К 2030 году предложение венчурного частного капитала может вырасти с нынешних 1,9 миллиарда в год до 820 миллиардов рублей

Какие шаги и когда планируется предпринять для стимулирования этого сегмента?

Алексей Басов: В конце 2018 года мы представили проект Стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года, который включает более 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Среди них — снятие законодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок новых классов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые занимают существенную долю на мировом рынке венчурного капитала.

Льготы в части налога на доходы физических лиц и увеличения лимита налогового вычета призваны стимулировать инвестиции в венчурные проекты со стороны частных инвесторов. Кроме того, стратегия предусматривает внесение изменений в законодательство, разрешающих участие физических лиц в договорах инвестиционного товарищества, через которые структурируется большинство венчурных фондов. В сфере налогового регулирования также предлагается рассмотреть инициативу по снижению тарифов по взносам в фонды социального страхования для малых инновационных компаний до 14 процентов. В целом эти шаги, учитывающие предложения игроков и регуляторов рынка, а также обширный международный опыт, способны системно форсировать развитие венчурной отрасли как важного драйвера инновационной экономики страны.

В Госдуме РФ обсуждается законопроект, регулирующий деятельность краудфандинговых платформ. Как это поможет частным инвесторам?

Алексей Басов: Нам, как институту развития, важно поддержать системные инструменты финансирования инновационных проектов на ключевых этапах их жизненного цикла. Текущий законопроект предполагает упрощение процедуры сделок, в том числе введение электронного нотариата. Также законопроектом предусмотрены лимиты на привлечение денежных средств с целью снижения рисков для неквалифицированных инвесторов.

Готовы ли сами частные инвесторы вкладывать деньги? Если для них будут созданы комфортные условия — как скоро рынок заметит деньги частных игроков?

Алексей Басов: Минимизация рисков для частных инвесторов через компенсирование налогов, запуск новых комфортных инструментов венчурного инвестирования станут стимулом для появления новых игроков на венчурном рынке, а в итоге — новых инновационных проектов с глобальными амбициями. По нашим оценкам, если реализовать меры, предложенные в Cтратегии развития венчурного рынка, то к 2030 году предложение венчурного частного капитала вырастет с нынешних 1,9 миллиарда в год до 820 миллиардов рублей.

Какие отрасли могут стать наиболее востребованными среди нового поколения частных инвесторов?

Алексей Басов: Основной поток инвестиций в ближайшие годы пойдет в построение "цифровой экономики", и наибольшим потенциалом обладают наименее оцифрованные отрасли. Это, в первую очередь, добывающая и тяжелая промышленность, энергетика, транспорт, образование, медицина, оборонно-промышленный комплекс, девелопмент, космос, сельское хозяйство. Именно на эти сегменты преимущественно нацелены запланированные нами фонды.

Елена БЕРЕЗИНА

