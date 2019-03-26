26.03.2019 09:00 479

В 2019 году правительство направит 5 млрд руб. на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев в регионах, деньги привлекут из нераспределенного резерва межбюджетных трансфертов, который должен быть направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это следует из проекта распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил РБК источник, близкий к правительству.

Представитель вице-премьера Максима Акимова (куратор этого нацпроекта) подтвердил размер резерва в 5 млрд руб.

Вопрос об использовании средств из нераспределенного фонда уже обсуждался в феврале 2019 года, тогда Акимов поручил Минтрансу детально проработать перечень, а также обосновать выбор объектов, на которые пойдут эти деньги, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, обсуждение предложений ведомства запланировано на эту неделю.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Деньги пойдут в регионы из пяти федеральных округов — Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. В список проектов попали реконструкция моста через реку Белая в Уфе, проспекта Дружбы в Курске (по 500 млн руб.), строительство западного обхода Иваново и реконструкция улицы Ивановская в Кохме (Ивановская область, 405 млн руб.), а также реконструкция путепровода в Иркутске (355 млн руб.), следует из текста документа.

В 2018 году правительство направило на «финансовое обеспечение дорожной деятельности» 6,1 млрд руб. из межбюджетных трансфертов, в том числе на программу БКАД — 186 млн руб.

Ключевая цель БКАД, который реализуется с декабря 2018 года, — улучшение состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков в агломерациях с населением свыше 200 тыс. человек, а также снижение перегрузки автодорог федерального и регионального значения на 10% и сокращение в 3,5 раза смертности в результате ДТП. Эти цели должны быть достигнуты к 2024 году. Общий бюджет проекта составляет 4,78 трлн руб. Основной источник его финансирования — бюджеты регионов (4,14 трлн руб.) и федеральный бюджет (440,9 млрд руб.), еще 199,7 млрд выделяются из внебюджетных источников.

Галина КАЗАКУЛОВА