26.03.2019 09:10 491

Государственные затраты на создание группы "Роснано" полностью окупились. Об этом сообщил глава компании Анатолий Чубайс на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам годам и итогам десятилетия "Роснано". Совокупные налоговые поступления в федеральный бюджет от компаний, созданных при поддержке "Роснано", составили 132,4 млрд рублей за прошедшие десять лет. Напомним, что вклад государства при создании "Роснано" составили 130 млрд рублей.

"С этого года все затраты государства на создание компании "Роснано" возвращены, дальше будет только дополнительная прибыль", — подчеркнул Анатолий Чубайс.

По словам главы компании, все предпосылки для этого есть. Так, чистая прибыль "Роснано" по итогам 2018 года составила 5,6 млрд рублей — рекордная за все годы существования компании. Также в этом году было выплачено 550 млн рублей дивидендов государству.

"Изначально, согласно финансовой модели, первая выплата дивидендов должна была состояться только в 2021 году, но мы смогли сделать это раньше", — уточнил Анатолий Чубайс.

За десять лет существования "Роснано", компания вышла из 50 проектов, средняя доходность которых составила 16,4%. По итогам 2018 года "Роснано" вышла из 15 проектов со средней доходностью — 18,6% — максимальный показатель за весь период работы компании.

Кроме того, с каждым годом "Роснано" наращивало соотношение привлеченных средств партнеров по отношению к собственным инвестициям.

"Для нас очень важен показатель соотношения вложенных инвестиций якорного инвестора и привлеченных инвестиций, — отметил Анатолий Чубайс. — Мы начинали с соотношения 1:1, потом это было 1:2, теперь это соотношение 1:3. Т.е. на один рубль наших инвестиций мы привлекли три рубля инвестиций партнеров. И могу сказать, что это не предел, мы будем и дальше продолжать наращивать партнерское "плечо".

За минувшие десять лет при поддержке компании "Роснано" было построено 97 заводов, на которых создано 39 тысяч рабочих мест. Общий объем продаж всех успешно работающих компаний составил 1,76 трлн рублей. Кроме того, эти компании инвестировали 42,5 млрд рублей в НИОКР.

Лидерами экспорта на сегодняшний день являются компании, производящие одностенные углеродные нанотрубки; искусственные сапфиры; гетероструктурные солнечные модули; электроцентробежные погружные насосы; трубы для использования в нефтяной и газовой промышленности. . Экспортная нановыручка портфельных компаний "Роснано", по итогам прошлого года, составила 68 млрд рублей.

"Заводы, построенные при участии "Роснано", работают в том числе и на экспорт, это говорит о том, что эти компании находятся на мировом уровне", — отметил Анатолий Чубайс. — Уверен, что в 2019-2020 года будет продолжаться рост этого показателя. - Тем более, что среди тех, кто обеспечил этот рост, есть компании-лидеры мирового рынка. Это, прежде всего компания "Монокристалл", производящая искусственные сапфиры. Доля продукции этой компании на мировом рынке составляет более 40%".

Также компания "Роснано" успешно выполняет взятые финансовые обязательства. На погашение основной суммы долга "Роснано" выплатила уже 100 млрд рублей, еще 88 млрд рублей — в качестве процентов. Кроме того, с 2016 года "Роснано" досрочно погашает часть долга.

Говоря об итогах компании "Роснано" за минувшие десять лет, основатель компании Matrix Capital Павел Теплухин отметил, что практически с нуля была создана инфраструктура прямых инвестиций.

"Благодаря компании "Роснано" были созданы условия для инвестирования в высокотехнологичные компании, которых раньше не было в нашей стране, — подчеркнул Павел Теплухин. — Кроме того, была создана законодательная база, в частности, инвестиционное товарищество, которое позволяет привлекать средства самых разных инвесторов. Также важным шагом стало создание секции на Московской инвестиционной бирже, которая позволила молодым, некрупным компаниям предлагать свои ценные бумаги частным инвесторам".

"Создание компании "Роснано" вывело Россию на новый технологический этап развития, — отметил член совета директоров "Роснано", академик РАН Михаил Алфимов. — Миссия компании, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вывести на новые уровни существующие технологические отрасли, а также создать абсолютно новые, тем самым обеспечив технологический прорыв".

Евгения МАМОНОВА

