26.03.2019 09:30 594

Рынок больших данных (Big Data) в России активно развивается. К 2024 году его объем достигнет 300 миллиардов рублей, прогнозируют в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД).

"Сейчас, по разным оценкам, он составляет от 10 до 30 миллиардов рублей, — сообщила "РГ" Анна Серебряникова, президент ассоциации. — По нашим оценкам, общеэкономический эффект и рост выручки всех индустрий в России за счет использования и обработки больших данных в перспективе пяти лет может достичь 0,5-1,5 процента ВВП. Причем этот эффект будет достигнут за счет дополнительной выручки от продуктов и сервисов российских компаний, которая будет получена с применением аналитики на базе больших данных".

Сегодня наиболее активными участниками рынка больших данных в стране являются телекомы, банки, интернет-компании, государственный сектор, ритейл. Также запрос на использование аналитики больших данных есть у промышленных предприятий, например, для построения предиктивных моделей. "Российские алгоритмы для аналитики больших данных широко и повсеместно используются, у нас много разработчиков этих технологий. Чаще всего алгоритмы применяются в проектах по внутренней монетизации компаний, при этом анализируется паттерное, не конкретное поведение пользователя, — отметила Анна Серебряникова. — Это прежде всего внутреннее использование компаниями данных о своих клиентах, которое помогает настроить более тонкий персональный сервис. Например, оператор связи сможет предложить только абонентам с детьми специальный детский тариф. А клиенты авиакомпании вовремя получат информацию о старте продаж выгодных билетов по тем направлениям, которыми часто интересуются люди этой возрастной группы со схожими предпочтениями и доходами".



Наиболее активными участниками рынка больших данных являются телекомы, банки, госсектор, ритейл

Государство также является одним из крупнейших владельцев и агрегаторов массивов больших данных. Только департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил на покупку геоданных с 2015 по 2018 год более 500 миллионов рублей. Аналитика помогает создавать новые транспортные узлы, управлять маршрутными сетками городского транспорта, настраивать работу сети светофоров в режимах "час пик". При этом в проектах используются только массивы статистических данных (не персональных), которые не позволяют идентифицировать субъекта, установить конкретные данные о нем (например, абонентский номер, местонахождение человека или другие личностные аспекты) или его устройстве. "Операторы связи внимательно следят за тем, чтобы передаваемые ими массивы строго соответствовали российскому законодательству о персональных данных. Так что причин для беспокойства нет", — уверяет глава АБД.

Российский рынок данных только формируется, профессиональное сообщество еще обсуждает, что необходимо включать в понятие рынка больших данных (доходы от внутренней и внешней монетизации, продаж алгоритмов и результатов анализа разработки и продажи профильного программного обеспечения). Также актуален вопрос — что находится на границе этого рынка, каковы смежные области для рынка больших данных, подчеркивает Анна Серебрянникова: "Это блок вопросов, который будет поднят в Стратегии развития отрасли. Как обеспечить доступность данных для участников рынка, разработать принципы безопасного обращения данных на рынке, каковы должны быть модели взаимодействия государства и участников рынка, чтобы мы получили нужный экономический эффект, а не пришли к жесткому регулированию, сдерживающему развитие".

Елена БЕРЕЗИНА

