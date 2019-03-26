26.03.2019 09:40 492

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», следует из информации на сайте АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию программы).

Единственную публичную оценку расходов на «суверенный Рунет» приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств, однако на тот момент в документах «Цифровой экономики» они не значились.

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета:

20,8 млрд руб. предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета;

около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением;

около 5,5 млрд руб. планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. Однако два источника РБК, знакомых с ходом реализации нацпрограммы, подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.

Что такое суверенный Рунет

Так называемый законопроект о суверенном Рунете направлен на защиту российского сегмента интернета от внешних угроз и предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика.

Кроме того, установленное оборудование будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам (сейчас операторы делают это самостоятельно, но качество фильтрации зависит от возможностей каждого). Предлагается создать национальную систему получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям, и другие изменения.

В феврале 2019 года законопроект был принят в первом чтении, дата второго чтения еще не назначена.

Стоимость суверенитета

Финальный бюджет законопроекта будет зависеть от той концепции создания суверенного Рунета, которую согласуют законодатели и правительство. Например, уже после первого чтения Совет Федерации предложил предусмотреть траты не только на оборудование для сетей операторов, но и на его операционное обслуживание.

Андрей Клишас сказал РБК, что он и другие соавторы законопроекта не делали расчетов, насколько увеличатся траты на реализацию проекта, если будет одобрена указанная поправка. Комментируя вопрос о дополнительном финансировании, сенатор отметил: «Эта сумма (около 50 млрд руб. — РБК) — не только наш законопроект». Сенатор Людмила Бокова сообщила РБК, что вопросы финансирования относятся к ведению правительства. «Программой занимается правительство, поэтому целесообразно обсудить более детально с ними (правительством. — РБК) реализацию финансовой составляющей закона», — отметила она. Представитель вице-премьера Максима Акимова отказался от комментариев.

Ранее комиссия по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей указывала, что для крупного оператора связи установка и обслуживание оборудования для исполнения требований законопроекта обойдется в сумму до 2 млрд руб. в течение пяти лет.

Крупнейшие участники рынка не смогли сказать, насколько еще может возрасти сумма затрат на исполнение требований законопроекта. По словам представителя «Ростелекома», они сейчас прорабатывают вопрос стоимости такого оборудования. Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев. В «МегаФоне» не ответили на вопросы РБК.

Как меняется стоимость цифровых инициатив

Как сообщил РБК источник в крупном операторе связи, пока нет требований к оборудованию для реализации законопроекта о суверенном Рунете, нельзя подсчитать, сколько средств понадобится на его установку и обслуживание.

Похожим образом менялась стоимость реализации другой громкой законодательной инициативы — так называемого закона Яровой, — по которому все операторы связи и интернет-компании должны хранить аудиозаписи звонков, содержание переписки и другую коммуникацию своих пользователей в срок до полугода. Первоначальная оценка составляла 5,2 трлн руб. — именно такую сумму называла экспертная рабочая группа «Связь и информационные технологии» при правительстве России в 2016 году. Однако после того как правительство уточнило сроки хранения, операторы стали давать более реалистичные оценки. Например, МТС заявляла, что соблюдение требований этого закона обойдется компании в 60 млрд руб. в течение пяти лет, «МегаФон» — 35–40 млрд руб., «ВымпелКом» — 45 млрд руб. Позже МТС уточнила, что ее затраты на эти цели составят 50 млрд руб. за пять лет. Впрочем, правительство до сих пор не утвердило окончательные требования к оборудованию, которое должно использоваться для хранения данных, поэтому все оценки остаются приблизительными.

Новые статьи для финансирования

Помимо мероприятий, связанных с положениями законопроекта о суверенном Рунете, в бюджете проекта «Информационная безопасность» появилось еще несколько новых статей затрат:

9 млрд руб. в 2019–2021 годах потребуют разработка и реализация мер поддержки потребителей пользовательского оборудования двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД, МЧС, Росгвардии;

5 млрд руб. — на оказание финансовой поддержки органам государственной власти субъектов России по реализации требований закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры»;

более 6,4 млрд руб. предусмотрено на разработку требований к операторам промышленного интернета, методики проверки киберфизических систем, проектов стандартов безопасности для киберфизических систем, включая интернет вещей;

2,35 млрд руб. планируется потратить на обеспечение Росгвардии отечественным программным обеспечением в сфере информационной безопасности.

Все перечисленные суммы предлагается выделить из госбюджета.

Евгения БАЛЕНКО, Евгения КУЗНЕЦОВА

При участии: Анна БАЛАШОВА