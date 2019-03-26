26.03.2019 09:50 1029

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промодепозита "Лови выгоду" с рекордно высокой для этого госбанка ставкой до 7,65 процента годовых. О том, последуют ли его примеру другие кредитные организации, "Российская газета" спросила у экспертов.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, решение Сбербанка вряд ли существенно повлияет на динамику ставок других игроков. Сезонные вклады обычно призваны решить определенные задачи конкретного банка, поэтому они не могут служить ориентиром для других кредитных организаций, отмечает Щурихина.

Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка, напротив считает, что политика крупнейшей кредитной организации по управлению процентными ставками не может не отражаться на поведении остальных участников рынка.

С ним согласен Михаил Полухин, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "Действия Сбербанка на рынке депозитов обычно являются сигналом и ориентиром для других игроков", — отмечает Полухин.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков по объему депозитов в марте поднялась до 7,67 процента годовых. Таким образом, показатель практически вернулся к уровню мая 2017 года. Ставки почти непрерывно росли с осени прошлого года. Вкладчики были уверены, что динамика сохранится. В этом плане досрочная ликвидация Сбербанком промодепозита с повышенной ставкой для многих стала неожиданностью.

Однако эксперты не видят в этом ничего удивительного.

Одним из факторов, формирующих спрос Сбербанка на рубли, является выполнение норматива краткосрочной ликвидности по Базелю III (требование действует для системообразующих банков), объясняет Денис Порывай. Именно поэтому банк периодически размещает свои рублевые облигации, а в конце прошлого года поднял ставки по вкладам.

К настоящему моменту Сбербанк, видимо, уже получил порцию необходимой ему ликвидности. Это не значит, что теперь она ему вообще не нужна. Просто оставшиеся месяцы этого года большой объем средств (при условии продолжения закупок валюты ЦБ, в результате которых на рынок выходит большой объем рублей), будет приходить по бюджетному каналу. Сбербанк, очевидно, рассчитывает на этот приток, поскольку является основным банком бюджетополучателей.

Поэтому сейчас банк решил сократить приток по каналу средств от населения и досрочно прекратил действие сезонного вклада с повышенной ставкой, уточняет Порывай.

В целом рыночные условия — сохранение на неизменном уровне значения ключевой ставки ЦБ и невысокие показатели инфляции, по мнению большинства опрошенных "РГ" экспертов, скорее, говорят о сохранении стабильности на рынке ставок банковских вкладов в ближайшей перспективе.

Светлана Кордо, инвестиционный стратег "БКС Премьер", обращает внимание еще на один фактор. На политику банков в отношении ставок по депозитам также влияют требования Закона "О страховании вкладов в банках РФ". В случае превышения базового уровня доходности вкладов на 2 процентных пункта банк отчисляет повышенные взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Сейчас по депозитам с доходностью, не превышающей этот порог, банк платит взносы в размере 0,15 процента среднего объема средств физлиц за квартал. В случае превышения базового уровня доходности строго на 2 процентных пункта взносы банка возрастают до 0,22 процента. Превышение базового уровня базовой ставки более чем на 2 процентных пункта стоит банкам 0,9 процента взносов в ФСВ.

Большинство экспертов считают, что вслед за Сбербанком ставки по рублевым вкладам начнут снижать и другие участники рынка

Поправки в Закон "О страховании вкладов...", анонсированные ЦБ, подразумевают, что предельный порог превышения базового уровня доходности вкладов будет снижен. Ужесточение правил отразится на банках, которые используют повышенные ставки по вкладам для привлечения клиентов. Ощутят его и банки, у которых заметную долю клиентов составляют VIP-вкладчики (для них могут действовать ставки выше, чем для большинства клиентов), указывает Кордо. "Поскольку затраты кредитных организаций по такому вкладу могут превысить ожидаемую прибыль, банки, скорее всего, начнут снижать ставки по депозитам в ближайшее время, — прогнозирует эксперт. — Другое дело, что коррекция будет, скорее, небольшой — в пределах 0,1 процентного пункта, так как большинство кредитных организаций предлагает доходность по депозитам, которая укладывается в установленные ЦБ базовые рамки".

Вклады в банках по-прежнему остаются привлекательным финансовым инструментом. За первые два месяца 2019 года объем сбережений россиян на депозитах увеличился на 0,2 процента (против снижения на 0,2 процента за аналогичный период 2018 года). Рост вкладов последовал за двумя подряд повышениями ключевой ставки Банка России: регулятор поднял ее в сентябре и декабре 2018 года. В результате ставка выросла с 7,25 до 7,75 процента годовых.

Продолжает расти и кредитная активность граждан. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), только в феврале россияне взяли у банков 2,76 миллиона новых кредитов общим объемом 644,45 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 7 процентов, а объемы кредитования выросли на 16 процентов по сравнению с февралем прошлого года, когда было выдано 2,59 миллиона кредитов на 553,70 миллиарда рублей.

Юлия КРИВОШАПКО

