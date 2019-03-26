26.03.2019 10:30 612

Как выяснил "Ъ", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) временно отказалась от попыток купить у группы ИСТ Первую тяжеловесную компанию (ПТК), а вместе с ними — и от идеи создания собственного железнодорожного оператора. Она намерена сосредоточиться на традиционном лизинговом бизнесе, докупив к нему Brunswick Rail за 24–29,7 млрд руб. К сделке с ПТК компания еще может вернуться, однако ряд госорганов резко против ее заключения.

На заседание совета директоров ГТЛК 27 марта вынесен вопрос рассмотрения ранее готовившихся сделок по приобретению госкомпанией крупных железнодорожных активов — ПТК и Brunswick Rail Ильи Беляева, рассказали источники "Ъ".

С прошлого года ГТЛК готовилась купить ПТК за 70 млрд руб. и Brunswick за 20 млрд руб. и создать на их базе собственного железнодорожного оператора (см. "Ъ" от 15 ноября 2018 года ). Однако если конфигурация сделки по Brunswick не претерпела принципиальных изменений, то по ПТК сменились и продавец — на рубеже года у Сергея Генералова компанию выкупила группа ИСТ и близкие к ней инвесторы (см. "Ъ" от 11 февраля ),— и периметр сделки. За него выпали так и не приобретенные «Промышленные активы» Андрея Лебедева, а также один из основных активов ПТК — «Нитрохимпром», что снизило оценку компании до 19,7 млрд руб.

Кроме того, сделку по ПТК раскритиковали представители ряда госструктур. Так, в феврале против нее высказался глава ФАС Игорь Артемьев, который «считает неверным продолжение практики приобретения государственными институтами развития большого количества вагонов на вторичном рынке» (см. "Ъ" от 4 марта ). С похожей позицией выступали и другие ведомства: так, рассказывает источник "Ъ", в конце января Минпромторг высказывал в письме к Минтрансу возражения против осуществления ГТЛК «любых сделок с бывшими в употреблении вагонами и другим железнодорожным подвижным составом».

В результате, по данным источников "Ъ", менеджмент ГТЛК решил временно отложить создание собственного оператора и сосредоточиться на развитии потенциала существующего подразделения лизинга подвижного состава, с которым прекрасно сочетается Brunswick как оперлизинговая компания. Переговоры по ПТК могут быть продолжены, однако, уточнил один из собеседников "Ъ", в декабре истек период эксклюзивности, который был предоставлен ГТЛК по этой сделке.

В ГТЛК отказались от комментариев до заседания совета. В Минтрансе, которому подведомственна компания, подтверждают, что вопросы «находятся в проработке». В группе ИСТ от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.

Как рассказывает источник "Ъ", совету директоров будет предложено одобрить покупку 99% акций в собственной структуре ООО ГТЛК-1520, а после окончания корпоративных процедур — проголосовать на общем собрании участников этого ООО за приобретение 100% BRG Holding Limited, которую продаст Amalgam Rail. BRG будет принадлежать по 100% ООО «Брансвик рейл», ООО «Амальгам Рейл Менеджмент» и ООО «Профтранс». Сумма сделки складывается из базовой цены 24 млрд руб. и переменного показателя, зависящего от разбега между целевым и фактическим оборотным капиталом, результата погашения внутригруппового долга в $122 млн и цены выбывших вагонов на дату закрытия. Однако в любом случае эта цена не будет выше 29,75 млрд руб. (так оценил актив E&Y).

Собеседники "Ъ" на рынке сомневались в обоснованности покупки этого актива примерно за 7 EBITDA, однако, отмечает собеседник "Ъ", 6,6 EBITDA за Brunswick близки к цене, предлагавшейся за «сопоставимый по объему операций» «Трансконтейнер» (6,8 EBITDA). Более того, менеджмент ГТЛК, рассказывает он, исходит из прогноза сохранения дефицита на рынке полувагонов на ближайшие два-три года на фоне роста грузопотока и сохранения нехватки комплектующих, хотя и опирается на консервативный прогноз ставки на аренду полувагона, которая должна упасть к 2021 году на 16%, до 1,55 тыс. руб. за вагон в сутки.

По оценкам ИПЕМ, уточняет замгендиректора института Владимир Савчук, к 2021 году ставка предоставления полувагона составит 1,5–1,75 тыс. руб. При этом, поскольку в последние годы поставляют вагонов больше, чем списывают и чем необходимо для выполнения плана перевозок, на рынке образуется профицит, который к 2021 году достигнет 30–50 тыс. вагонов.

Наталья СКОРЛЫГИНА, Денис СКОРОБОГАТЬКО