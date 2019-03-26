26.03.2019 10:40 675

Совокупный объем российского рынка лизинга в 2018 году превысил 1,35 триллиона рублей, посчитали аналитики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Это стало новым историческим рекордом. Сумма новых лизинговых договоров по итогам года увеличилась на 38 процентов, до 1,9 триллиона рублей, рассказал генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков на "круглом столе" "Рынок лизинга: итоги 2018 года".

Основную поддержку рынку в прошлом году оказали сегменты лизинга железнодорожной техники и автолизинга. Первый замедлил рост из-за отсутствия крупных сделок в четвертом квартале 2018 года, однако все равно вырос значительно (59 процентов вместо 111 по итогам 2017 года). Доля лизинга железнодорожной техники в совокупном объеме нового бизнеса увеличилась до 26,3 процента.

Автолизинг также в лидерах по темпам роста нового бизнеса: грузовой сегмент вырос на 19,5 процента, легковой — на 34,1 процента. Он остается крупнейшим розничным сегментом рынка — в совокупном объеме нового бизнеса доля автолизинга составляет 35 процентов.

В прошлом году автосегменту поддержку оказали программы субсидирования от Минпромторга России

- В прошлом году автосегменту значительную поддержку оказали программы субсидирования от Минпромторга России, — рассказал "Российской газете" руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков. — Сейчас объемы финансирования этих программ сокращаются. То есть сегодня механизмы стимулирования рынка плавно двигаются от мер господдержки к естественным рыночным инструментам. В первую очередь, к ним относится плановое обновление парков и их общий рост, который будет коррелировать с темпом развития экономики в стране.

Генеральный директор "Сбербанк лизинг" Вячеслав Спиров полагает, что на спрос на автомобильном рынке влияет целый ряд факторов — от деловой активности в целом среди потенциальных клиентов до стоимости услуг в сегменте грузоперевозок. "Программы государственного стимулирования, безусловно, влияют на поддержание спроса на коммерческий и грузовой автотранспорт и играют важную роль", — добавил он.

Спрос на автолизинг, помимо государства, поддерживают также совместные программы лизинговых компаний и автопроизводителей. Стоимость передаваемого в лизинг автомобиля по таким предложениям может быть уменьшена на 15 процентов, за счет чего клиент может сэкономить до полумиллиона рублей.

По данным RAEX, государственные компании упрочили свое положение на рынке в прошлом году. Их доля в совокупном объеме нового бизнеса выросла до 55,1 процента. Компании с госучастием обеспечили больше 80 процентов прироста нового бизнеса.

26,3 процента составила доля лизинга железнодорожной техники в совокупном объеме нового бизнеса

Наиболее часто корпоративные заказчики из числа госкомпаний и госкорпораций используют неценовые критерии оценки при проведении конкурентных закупок лизинга оборудования, строительной и дорожно-строительной техники, автолизинга. При этом в крупных сделках неценовые критерии используются реже, чем в более конкурентных средних и мелких сделках.

Евгения НОСКОВА

