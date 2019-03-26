26.03.2019 10:50 637

В понедельник 25 марта я через приложение ВТБ по номеру телефона отправил своему коллеге 100 рублей. У него банк «Тинькофф». Деньги пришли мгновенно. Коллега попытался перевести их обратно. Ему предложили на выбор несколько банков, но ВТБ среди них не было.

Впрочем, эту тему Business FM прокомментировала заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова: «Ожидаем, что в ближайшее время мы обеспечим возможность входящих платежей в рамках системы быстрых платежей».

А вот что продюсеру Business FM Анне Моргуновой рассказали в кол-центре банка.

— Переводы согласно тарифам банка производятся. Разовый лимит на проведение одной операции равен 15 000 рублей. Переводы будут доступны, это ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Газпром», Росбанк, Промсвязьбанк, «Ак Барс банк», Райффайзенбанк, «Киви банк», Совкомбанк — вот эти кредитные организации. Комиссия за мгновенные такие переводы на счета в других банках не взимается, то есть без комиссии.

— А обратно мне на ВТБ могут так же переводить?

— Со стороны банка ВТБ комиссии нет, но комиссия может быть выставлена со стороны сторонней кредитной организации.

В итоге коллега перевел мне деньги с «Тинькофф» на мою карту Сбербанка. Но это не система быстрых платежей ЦБ, которая сейчас начинает полноценно работать. Это система Сбербанка, к которой «Тинькофф» подключился в прошлом году. Все то же самое, что у «Сбера» — перевод по номеру телефона. Ну и комиссия в 1%, то есть наш эксперимент с коллегой стоил нам рубль. Мы позвонили и в кол-центр «Тинькофф», где нам тоже подтвердили, что это не система быстрых платежей.

— Это отдельный вид перевода в нашем банке, то есть если вы по номеру телефона именно переводите в Сбербанк, не по номеру карты, а по номеру телефона, то за данный тип перевода взимается комиссия в размере 1%.

— Но это только Сбербанк?

— Только если вы в Сбербанк по номеру телефона совершаете перевод.

— Это считается тоже система быстрых платежей или какой-то отдельный вид?

— Нет, это отдельная с данным банком договоренность о том, что на карты их банков по номеру телефона перевод осуществляется с комиссией 1%.

По факту происходит то, о чем не так давно предупреждал Герман Греф. Сбербанк — крупнейший банк страны, на который приходится примерно 60-70% всей финансовой системы. Он уже создал свою систему быстрых платежей. До сих пор у «Сбера» была монополия. Но теперь свою систему на основе национальной системы платежных карт, это российский аналог Visa и MasterCard, создает ЦБ, и обязует подключаться к этому все банки.

«Сбер» к ней подключаться отказался, и его можно понять. Как говорил Греф, банку его систему никто не дарил, он сам ее внедрил за собственные деньги. Более того, Сбербанк подключает к своим мощностям и другие банки. Недавно подключил Совкомбанк, 13-й банк по активам в рэнкинге «Интерфакса». При этом «Совком» подключен и к системе быстрых платежей ЦБ. О том, как все это устроено, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Максим Осадчий

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Нужно иметь, во-первых, соответствующий софт. Во-вторых, нужно подключиться к Системе быстрых платежей. Вот эти два основных элемента и плюс третий элемент — банк, в который вы переводите, тоже должен быть уже подключен к системе быстрых платежей. Поскольку основные переводы осуществлялись в Сбербанке, основная масса клиентов в Сбербанке, то он, конечно, в центре этого процесса. Этот процесс, конечно, наиболее неприятен для Сбербанка. Процесс — по сути, лишение его комиссии».

В Совкомбанке отказались от комментариев, в «Тинькофф» тоже, сославшись на нашу путаницу в вопросах. И это вполне естественно, потому что путаницы, когда сталкиваются две большие системы, не избежать.

А вот еще из личного опыта. Я как клиент и ВТБ и Сбербанка регулярно перевожу деньги с карты на карту, за комиссию, конечно. Недавно был в отдаленном месте, где в магазине не работал карточный терминал, банкомата тоже не было. Попытался, как обычно, через приложение перевести с ВТБ на «Сбер», чтобы потом перевести деньги на «Сбер» лично продавщице, чтобы потом она при случае сняла и положила в кассу — это сейчас повсеместное явление. Удивился, что комиссию с меня брать не стали. Но и перевод не прошел. Потом в магазине включили электричество, и все стало хорошо.

Михаил САФОНОВ

