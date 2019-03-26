Рубль немного дешевеет после уплаты НДПИ, в отсутствие идей и драйверов

26.03.2019 11:00 556

Рубль утром вторника показывает отрицательные изменения, утратив поддержку пика налогового периода, в том числе и НДПИ, хотя еще остается налог на прибыль, уплачиваемый 28 марта.

На его стороне смягчение риторики ФРС, а против — валютные интервенции Центробанка.

В фокусе внимания сегодняшний анонс аукционов ОФЗ, которые Минфин может провести в среду, с учетом того, что ведомство уже перевыполнило план размещений рублевых госбумаг на первый квартал и разместило евробонды на прошлой неделе. Во многом благодаря иностранным покупкам ОФЗ, дорогой нефти и глобальному спросу на риск рубль на прошлой неделе достиг многомесячных максимумов.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,17, и рубль теряет 8 копеек от уровней закрытия понедельника

К евро рубль дешевеет на 6 копеек, до отметки 72,57.

"С окончанием основных налоговых выплат поводов для значительного укрепления рубля со стороны внутренних факторов осталось немного. При этом, со стороны внешних рынков российская валюта может немного выиграть от очередной порции слабых данных в Европе и США в конце недели", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

По мнению аналитиков банка, в краткосрочной перспективе рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 64,00-64,50 за доллар.

На рынке нефти базовые сорта в плюсе с начала дня, Brent набирает более трети процента и оценивается $67,45.

Пара евро/доллар на форексе стабильна, котировки вблизи $1,1310.

"Рубль ввиду близости важных технических значений может отступить от вчерашних максимумов, хотя в целом внешний фон во вторник складывается благоприятным для вложений в рискованные активы", — полагает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ