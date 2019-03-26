26.03.2019 13:30 697

ПАО «Сбербанк России» заявило требования на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей к признанному банкротом предпринимателю Сергею Чернову, говорится в материалах Арбитражного суда Оренбургской области.

Заявления банка суд рассмотрит 22 и 23 апреля.

Арбитраж 18 февраля признал банкротом проживающего в Москве Чернова. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов гражданина.

В суд с заявлением о банкротстве обратился сам Чернов. Кроме того, к участию в деле был привлечен отдел опеки и попечительства управления образования Администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника имеются трое несовершеннолетних детей.

Ранее областной арбитраж по разным причинам трижды отказывал в принятии или возвращал Чернову его заявления о банкротстве. Сам должник в заявлении сообщил о просроченной им более трех месяцев задолженности перед кредиторами в размере 7,6 миллиарда рублей.