Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

26.03.2019 17:30 576

Росстат 25 марта опубликовал ренкинг регионов по отдельным показателям напряженности на рынке труда. Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве. Самый низкий — в Санкт-Петербурге, Москве и Чукотском автономном округе (см. инфографику).

Росстат учитывает четыре показателя:

уровень занятости;

уровень безработицы населения;

среднее время поиска работы безработными;

доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

Место региона определяется на основе ранжирования значения показателей «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более» в порядке возрастания, показателя «Уровень занятости» — в порядке убывания.

По среднему баллу из четырех (средняя позиция региона) первое место заняла Карачаево-Черкесия, незначительно ей уступила Республика Тыва. На третьем месте оказался Дагестан.



В Карачаево-Черкесии лишь 50,5% населения занято (меньше только в Адыгее — 49,4%).

Уровень безработицы в республике составляет 12%.

По среднему времени поиска работы безработными (11,5 месяца) и доле безработных, ищущих работу более года (64,5%), Карачаево-Черкесия — абсолютно худший регион.

В среднем по всей России уровень занятости составил в прошлом году 59,8%, уровень безработицы — 4,8%, среднее время поиска работы — 7,4 месяца, а доля безработных, ищущих работу более года, — 28,6%.

На другом полюсе находятся благополучные с точки зрения рынка труда регионы. На Чукотке самый высокий уровень занятости — 75,4%. При этом регион — один из самых малонаселенных в России: там проживает всего 49,7 тыс. человек.

В Москве уровень занятости — 67,4% (пятое место в России), уровень безработицы — самый низкий в стране (лишь 1,2%). Безработные ищут работу в среднем 4,6 месяца (меньше только на Чукотке), а доля безработных, ищущих работу более года, составляет 7,9% (меньше тоже только на Чукотке).

Иван ТКАЧЕВ