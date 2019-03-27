27.03.2019 08:50 386

Страховщики и банки больше не смогут продавать полисы инвестиционного страхования жизни под видом банковских вкладов. А если попытаются, им будут грозить санкции со стороны Банка России — предписания и штрафы. О том, в чем заключаются новые требования к продаже таких продуктов, как именно ЦБ будет их контролировать, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

1 апреля в силу вступают новые требования ЦБ к продаже полисов страхования жизни. Какую проблему они должны решить?

Филипп Габуния: Документ очень простой и у него одна цель: добиться того, чтобы потребители, приобретающие страхование жизни, располагали полной и достоверной информацией о продукте, четко представляли, что именно они покупают и на что могут рассчитывать.

Прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни, где есть определенные проблемы. Многие граждане используют этот финансовый инструмент как альтернативу банковскому вкладу. Но из-за некорректных продаж, когда часть информации о продукте не раскрывается должным образом, ожидания клиентов оказываются завышенными. Именно на решение этой проблемы преимущественно и направлено регулирование.

Когда требования Банка России вступят в силу, те, кто продает такие продукты, включая посредников, должны будут сообщать клиентам о том, что инвестиционное страхование жизни не является, например, банковским депозитом, что вложенные деньги государством не страхуются, что инвестиционный доход не гарантирован.

Кроме того, раскрытию подлежат сведения о том, какая часть вложенных клиентом средств будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику. Агентские комиссии съедают часть доходности, поэтому информация о размере агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения и иных платежей должна доводиться до потребителей.

Она должна озвучиваться устно или письменно?

Филипп Габуния: Письменно при заключении договора. Для подтверждения будет требоваться физическая подпись клиента или "галочка" в соответствующем поле, если договор электронный.

Мы рекомендуем подавать информацию о продукте в форме таблицы — так, на наш взгляд, она будет более структурирована и понятна потребителю. Но страховщики и их посредники могут использовать другой формат. Главное, чтобы все сведения о продукте были доведены до человека в полном объеме и без искажений.

По ключевым пунктам требования Банка России дублируют стандарт самих страховщиков — он вступил в силу в январе 2019 года. Какой в этом смысл?

Филипп Габуния: Во многом требования действительно пересекаются, но мы не видим в этом ничего страшного. Стандарт саморегулируемой организации, в данном случае Всероссийского союза страховщиков — это квазинормативное регулирование. Контроль над исполнением требований страховщиками в этом случае лежит на самой отраслевой организации.

С 1 апреля страховщики и их посредники обязаны буду сообщать клиентам, какая часть вложенных средств будет проинвестирована, а какая — пойдет на премию посреднику

Указания Банка России имеют прямое действие. За неисполнение предусмотрена ответственность и меры воздействия со стороны ЦБ как регулятора страхового рынка. Плюс, по нашему мнению, наличие указания Банка России послужит дополнительным убеждающим аргументом в диалоге страховщиков с их посредниками (преимущественно банками), которые продают страховые продукты и также обязаны соблюдать требования по раскрытию информации.

Страховщики говорят, что контролировать агентские продажи достаточно сложно. Что об этом думает регулятор?

Филипп Габуния: У нас и сейчас на уровне закона установлено, что страховые агенты осуществляют свою деятельность от имени и по поручению страховых компаний, которые несут за своих агентов полную ответственность. Указание по сути дублирует норму закона, прямо устанавливая обязанность страховщика обеспечить исполнение страховыми агентами требований по раскрытию информации потребителям.

С одной стороны, страховщики, конечно, заинтересованы работать с банками, поскольку им проще "дотянуться" до той категории клиентов, которой могут быть интересны такие продукты, как инвестиционное страхование жизни. С другой стороны, страховую компанию никто каленым железом не заставляет сотрудничать с посредниками. Если не удается добиться того, чтобы агент продавал страховой продукт корректно, значит, просто не нужно использовать этот канал.

Нам представляется, что страховщики и банки после вступления в силу новых требований должны будут найти правильный баланс интересов, от которого выиграют не только они сами, но и прежде всего потребители. Из-за высоких агентских комиссий и невысоких инвестиционных результатов инвестиционное страхование жизни оказывается для многих клиентов менее выгодным инструментом, чем те же банковские депозиты. Когда в силу вступит требование по раскрытию информации, граждане будут четче это понимать. Так что, если страховщики и, прежде всего, их агенты не изменят свою политику продаж, не уверен, что инвестиционное страхование жизни останется столь же популярным.

По вашему мнению, высокий спрос на инвестиционное страхование жизни был обусловлен тем, что люди не всегда понимают, что им продают?

Филипп Габуния: Да, ровно так. Как я уже говорил, ожидания, которые формируются у граждан при покупке инвестиционного страхования, сильно завышены. Продукт не очень простой. Человеку, плохо ориентирующемуся в финансах, сложно вникнуть во все нюансы. Хотя даже примерно разбираясь в финансах, но не понимая, какая часть вложенных в инвестиционное страхование средств идет на формирование инвестиционного дохода, а какая — на другие расходы, очень сложно спрогнозировать реальную доходность.Кстати, сейчас она в среднем не просто ниже той, что может дать банковский депозит, она отрицательная. Замечание о том, что пока закончилось лишь небольшое количество договоров, которые заключались на самом раннем этапе формирования этого продукта, вполне справедливо. Но мы даже сейчас не видим показателей доходности инвестиционного страхования жизни, хотя бы близко соответствующих показателям доходности банковских депозитов.

Как Банк России собирается контролировать исполнение требований, какие санкции предусмотрены за их нарушение?

Филипп Габуния: Санкции стандартные: предписание и штрафы. Контроль будет осуществлять Служба по защите прав потребителей Банка России. В том числе с помощью контрольных закупок, которые она имеет право проводить.

Еще один инструмент контроля — жалобы. Если информация в ходе проверки подтвердится, будет наступать соответствующая мера ответственности.

Когда планируется начать контрольные закупки?

Филипп Габуния: Думаю, сразу после вступления в силу требований по раскрытию информации. В фокусе в первую очередь будут игроки, по которым поступает наибольшее количество жалоб.

Осенью 2018 года ЦБ отмечал рост числа жалоб на инвестиционное страхование жизни. Какова ситуация сейчас, с чем в основном связаны жалобы?

Филипп Габуния: В 2018 году доля таких обращений в общем количестве жалоб, поступивших в Банк России, увеличилась более чем в два раза. Анализ показывает растущее недовольство потребителей, связанное в большинстве случаев с недостаточным информированием о рисках при заключении договора, о размере денежных средств, возвращаемых при его досрочном расторжении, а также с завышенными обещаниями доходности.

Несмотря на то что в абсолютном выражении это число не так велико (по семи крупнейшим компаниям в сфере инвестиционного страхования жизни в 2018 году мы получили около полутора тысяч обращений), нас беспокоила их динамика, поскольку в третьем-четвертом кварталах жалоб стало больше на 50 процентов, и, по предварительным оценкам, в январе-феврале 2019 года такой объем сохраняется. Полагаем, что рост связан с завершением трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни и недовольством их результатами. При этом по мере увеличения числа завершающихся договоров инвестиционного страхования жизни жалоб может стать еще больше.

Страховщики и некоторые эксперты выражали опасение, что введение новых требований к продаже продуктов инвестиционного страхования жизни снизит темпы роста этого сегмента и рынка в целом. Банк России учитывает этот риск?

Филипп Габуния: Если вследствие того, что страховщики и посредники начнут раскрывать информацию о продукте, продажи упадут, это всего лишь будет означать, что до этого, когда продажи были высокие, раскрывалась не вся информация и клиент делал свой выбор, не обладая полной картиной. Такое снижение является вообще правильным, я бы его даже приветствовал. Однако, мне представляется, в отрасли есть все возможности переконфигурировать этот продукт так, чтобы он был действительно выгоден покупателю.

Банк России не исключал, что может запретить продажу ИСЖ агентами. При каких обстоятельствах это может произойти?

Филипп Габуния: Мы решили, что сначала попробуем пойти путем менее жестким и ограничимся требованиями по раскрытию информации. Если по каким-то причинам результата не будет и мы это увидим, то вполне возможно, вернемся к каким-то более жестким мерам, включая запрет на продажу инвестиционного страхования жизни агентами.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Юлия Кривошапко

Юлия КРИВОШАПКО

