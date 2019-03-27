27.03.2019 09:00 403

ФАС проверяет Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства, сообщили «Известиям» в службе. Поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России». Как утверждают в организации, агрегатор навязывает отелям невыгодные условия договора. В частности, в документе существует требование о паритете цен, согласно которому объект размещения не может установить стоимость номера на других сервисах онлайн-бронирования ниже, чем на Booking.com. В том числе и на своих собственных сайтах. В ФАС уточнили, что решение по этому вопросу будет принято через два месяца. Тем временем эксперты считают, что доказать нарушение со стороны сервиса будет проблематично. Скорее всего, служба ограничится предупреждением, полагают юристы.

В заложниках цены

В конце января «Опора России» направила на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо по поводу возможного нарушения Booking.com антимонопольного законодательства (копия есть у «Известий»). В нем организация попросила обратить внимание на проблему, сложившуюся в области взаимодействия онлайн трэвел-агентств, гостиниц и потребителей услуг. В частности, на деятельность Booking.com.

Как сообщили «Известиям» в ФАС, решение по работе сервиса служба примет через два месяца.

— Мы проводим тщательный анализ информации по данному заявлению, по завершении изучения материалов будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения в соответствии с законом о защите конкуренции, — передал «Известиям» через пресс-службу замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

В Booking.com не ответили на вопрос «Известий», получила ли компания запрос от ФАС. В другой популярной онлайн-площадке бронирования Ostrovok.ru аналогичный запрос «Известий» оставили без ответа.

Жалоба на сервис бронирования гостиниц связана с политикой ценового паритета. Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования на других сервисах ниже, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах. Это условие дает Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса — в среднем она составляет 20%.

Если отель нарушает требование паритета цен, его рейтинг снижается в общем ранжировании Booking.com и, соответственно, динамика бронирований сокращается. При систематическом нарушении сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами. А поскольку он — лидер рынка, отели теряют заказы. По данным «Опоры России» со ссылкой на Travelline, в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках. Такая доля, по мнению организации, делает положение этого сервиса на российском рынке монопольным.

В случае отмены условия паритета цен выиграют потребители, которым будет предоставлена свобода выбора. При этом у отелей увеличится количество прямых бронирований через собственные каналы продаж. Таким образом вырастет доходность и как следствие налоговые отчисления, которые гостиницы платят с валового оборота предприятия, говорится в письме. Тем временем онлайн-тревел-агентства (в большинстве своем иностранные и работающие в России только в качестве налоговых агентов) платят сбор лишь с комиссионного вознаграждения, отмечают в «Опоре».

Booking.com — частная компания и имеет право устанавливать условия, которые кажутся ей финансово обоснованными, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Если же они не устраивают, то отели могут воспользоваться услугами других сервисов. Но мало кто из предпринимателей на это пойдет, так как Booking — лидер на рынке по привлечению клиентов: порядка 70% россиян приходят в отели именно через этот агрегатор, отмечает эксперт.

Закон не дописан

Между тем жалобы на сервис поступают не первый раз. В 2015 году турагентство OnlineTur.ru уже сообщало ФАС о навязывании паритетных цен сервисом. Но тогда регулятор не обнаружил нарушений. Весной 2018 года руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович предложил Минкультуры ограничить работу агрегатора на фоне антироссийских санкций. Ведомство и Ростуризм выступили против.

Как отметила партнер юридической компании НАФКО Ирина Мостовая, наличие признаков несоблюдения законодательства — не основание для привлечения к ответственности. В разное время ФАС возбуждала дела об административном нарушении в отношении целого ряда иностранных компаний — в частности, Google, Apple, HP, Lenovo, Microsoft, напомнила юрист. Однако в случае с Booking.com доказать, что сервис занимает доминирующее положение, будет непросто. К тому же необходимо установить, действительно ли при заключении договора прописывается требование по паритету цен, считает Ирина Мостовая.

По ее словам, ФАС обязана рассмотреть поданную жалобу, но принимать решение по Booking.com будет самостоятельно. Более того, даже обнаружив признаки нарушения, служба может ограничиться предупреждением, указав на необходимость устранить его, подчеркнула юрист.

Полномочия ФАС применительно к деятельности иностранных интернет-гигантов, у которых офисы физически расположены в других странах, весьма ограниченны, пояснил председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. В связи с этим готовятся поправки к закону «О защите конкуренции» и Кодекс об административных правонарушениях, отметил эксперт.

В частности, предлагается ввести понятие «сетевого эффекта» — получение экономических преимуществ от количества пользователей. Дело в том, что в настоящее время крупные интернет-компании с большим количеством клиентов способны оказывать влияние на рынки. В том числе за счет сбора и обработки данных, отмечает юрист. По его словам, сетевой эффект может стать основанием для признания доминирующего положения компании.

Ирина БАДМАЕВА

