27.03.2019 09:10 468

Штрафы в размере до 100 тысяч рублей будут грозить тем продавцам, работникам сферы услуг или компаниям, которые отказываются обслуживать пенсионеров или инвалидов. Правительственные поправки в КоАП, направленные на борьбу с социальной дискриминацией, поступили в Госдуму.

О необходимости таких изменений ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. Он подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с отказом в обслуживании или предоставлением каких-либо услуг из-за их особых потребностей. "К сожалению, бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются", — констатировал Медведев. Он уверен, что "персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы". Это банальная вежливость, однако для тех, кому эти соображения чужды, и нужны штрафы.

В пояснительной записке приводятся данные Роспотребнадзора, согласно которым в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. такого рода жалоб от пенсионеров и инвалидов. Речь об отказе в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха. Зачастую за таким решением, как сообщается, стоят причины "формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера".

Благодаря изменениям, появится новый состав правонарушений в КоАП, связанный с отказом потребителю по причине ограниченных возможностей здоровья или в связи с возрастом. Штрафные санкции для должностных лиц составят от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Исключения составят случаи, где речь идет об установленных законодательством ограничениях в отношении перевозок пассажиров авиационным транспортом, а также об обеспечении доступа к управлению транспортным средством. Также отказ в услугах не будет являться правонарушением, если речь идет о доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам).

Татьяна ЗАМАХИНА