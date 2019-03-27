27.03.2019 09:50 489

Совсем скоро Росстат представит данные о доходах граждан за последние шесть лет, посчитанные по новой методике.

Эта тема вдруг стала пользоваться всеобщим вниманием: одни говорят, что подсчеты по-новому — это попытка списать на "плохую" методику Росстата падение доходов граждан на протяжении пяти лет (в последние три они упали на 6 процентов, хотя зарплаты выросли на 11); другие — что новая методика решит проблемы с ростом доходов в будущем (здесь и далее доходы, зарплаты и пенсии указаны в реальном выражении — с поправкой на инфляцию). Однако вряд ли новая методика что-то принципиально изменит в имеющейся картине и прогнозах.

Показатель реальных доходов — самый важный и в то же время один из самых трудных для измерения. Доходы складываются из нескольких составляющих, примерно две трети занимает оплата труда, но она тоже распадается на две части — официальную ("белую") и теневую ("черную"). Примерно одна пятая часть доходов поступает за счет пенсий и социальных пособий, около 7 процентов гражданам приносит предпринимательская деятельность, 5 процентов — доходы от собственности, прежде всего это проценты по депозитам и плата за аренду квартир.

Понятно, что полностью фиксируется государством только "белая" зарплата, социальные выплаты, проценты от вкладов — все это вместе составляет примерно две трети доходов граждан. Оставшуюся треть, которая приходится на нерегистрируемые источники, Росстату остается измерять косвенными путями.

В 1990-е годы доходы граждан резко упали отчасти из-за глубокого спада экономики, отчасти из-за не менее драматичного падения цен на нефть. "Дно" было достигнуто в 1998-1999 годах. В 1998-м цены на нефть достигли минимального уровня за почти полвека — 12 долларов за баррель, то есть даже с учетом инфляции доллара за минувшее время это примерно в четыре раза ниже, чем сейчас. Следом за этим достигли минимума реальные доходы — в 1999 году они были более чем вдвое ниже уровня 1991 года, последнего года существования СССР. Период 2000-х годов вплоть до кризиса 2009 года был крайне благоприятным с точки зрения роста всех видов доходов: за 8 лет реальная величина средней пенсии и денежных доходов в целом выросла примерно в 2,5 раза, реальная средняя зарплата — более чем в 3 раза. В 2006 году, когда доходы превысили уровень позднего СССР, этот рост уже перестал носить восстановительный характер.

Пятилетнее падение доходов — расплата за то, что их рост в 2000-е оторвался от динамики производства

Но бесконечно так продолжаться не могло. Парадокс был в том, что в этот период доходы абсолютно оторвались от динамики производства. ВВП России в этот период динамично рос, за 8 лет он прибавил около 75 процентов, но все равно доходы граждан росли намного быстрее: пенсии и доходы в целом — примерно в два раза, зарплаты — почти в три раза. Основных причин такой необычной ситуации было две.

Первая — рост цен на нефть, газ и металлы (основные экспортные товары). Нефть за те годы подорожала больше чем втрое, это значило, что при том же объеме экспорта мы могли себе позволить покупать втрое больше импортных товаров, соответственно, вырос уровень жизни.

Вторая, менее очевидная причина — изменение пропорций между трудом и капиталом. Доля оплаты труда в 2000-е годы росла, а доля прибыли (то есть доход на капитал) — снижалась. Это не было результатом какой-то целенаправленной экономической политики, тому есть естественное объяснение — безработица быстро снижалась, в крупных городах труд становился дефицитным товаром.

Но после 2008 года цены на нефть сначала перестали расти и через несколько лет колебаний упали. Доля оплаты труда в доходах тоже достигла максимума (около 53 процентов) и стабилизировалась. Обвал нефтяных цен вместе с падением ВВП в 2014-2015 годах привел к снижению доходов примерно на 10 процентов за два года. Возобновившийся затем рост ВВП остается небольшим, цены на нефть уже два года находятся примерно вокруг одной и той же отметки — и доходы примерно стабильны. Тем не менее, по сравнению с последефолтным уровнем реальная величина доходов все еще исключительно велика: пенсии больше в 4,4 раза, зарплаты — в 4,2 раза, реальные доходы в 2,9 раза.

Последние годы нередко возникали сомнения в том, насколько хорошо Росстат измеряет доходы, отчасти это вызвано упоминавшимся расхождением их динамики с зарплатами. Росстат совершенствует методику измерения доходов, но для этого есть объективные препятствия. Ту треть доходов, которая выпадает из официальной регистрации, приходится оценивать по данным выборочных исследований, причем они показывают, что расходы людей превышают доходы — и это при том, что они еще и откладывают сбережения. Объяснение заключается в том, что люди не любят раскрывать все свои доходы, раз примерно треть зарплат выплачивается в конвертах.

Скорее всего, рост реальных доходов в ближайшие три года не выйдет за пределы 1,5-2 процентов в год

Ситуация с несовершенством методики не так драматична, но в любом случае перспективы роста доходов остаются скромными.

Реалистичный прогноз говорит о том, что в ближайшие три года он будет находиться в пределах 1,5-2 процентов. Цены на нефть, по прогнозам, будут приблизительно такими, как в последние два года, значит, зарплаты и доходы вырастут в меру роста производства. В 2019 году динамика доходов будет дополнительно ограничена повышенным (относительно цели Банка России) уровнем инфляции, что прежде всего вызвано ростом ставки НДС.

Вывод состоит в том, что для роста доходов теперь нам нужно серьезно озаботиться тем, как обеспечить рост экономики.

Евсей ГУРВИЧ, (руководитель Экономической экспертной группы, член Общественного совета при Минфине России)

