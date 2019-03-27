27.03.2019 10:10 535

С 1 апреля форекс-дилеры будут обязаны предоставлять клиентам информацию о своих услугах по базовому стандарту, утвержденному Банком России в начале года. Новые правила помогут защитить граждан от мошенников: в прошлом году ЦБ выявил и заблокировал более 200 сайтов нелегальных дилеров.

Читатель из Воронежа Евгений Борисович рассказал свою историю, как он хотел, выйдя на пенсию, увеличить свои доходы на рынке форекс.В интернете наткнулся он на настойчивую рекламу дилера, обещавшего высокую прибыль от купли-продажи валюты. Для начала операций нужно было внести тысячу евро.

Таких денег у пенсионера не было. Но дилер уговорил: обещал предоставить клиенту кредитный лимит в счет будущей прибыли в 100 раз больше вложенной им суммы! То есть Евгению Борисовичу надо было вложить всего 10 евро. И он решил рискнуть.

Первые операции обнадежили клиента, хотя почти вся прибыль от них ушла на выплату процентов по выданной ссуде. Но дальше удача отвернулась от пенсионера: он потерял все средства, переданные в управление дилеру. И тот поставил вопрос о новом взносе. На этом биржевые игры для Евгения Борисовича закончились.

Пенсионер стал жертвой мошенника из-за недостатка финансовых знаний, комментирует ситуацию начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Для эффективного использования любого финансового инструмента необходимо понимать принцип его работы.

Форекс — это международный финансовый рынок, на котором производятся покупка и продажа валюты. Люди и компании стараются получить прибыль, пользуясь колебаниями курсов различных валют. Все операции происходят в интернете в режиме реального времени.

В интернете много предложений от форекс-дилеров, зарегистрированных за рубежом. Они не поднадзорны ЦБ РФ и не подчиняются нашим законам

В России закон запрещает гражданам действовать на рынке форекс самостоятельно — операции проводятся через специального посредника — форекс-дилера. Посредник, с которым столкнулся Евгений Борисович, продемонстрировал целый "букет" нарушений законодательства.

Агрессивная реклама — визитная карточка мошенника. Добавим к этому обещание высокой прибыли. Гарантировать прибыль форекс-дилерам запрещает закон, и добропорядочные компании не станут его нарушать. И, наконец, незаконно большая ссуда. Минимальный объем средств, которыми может оперировать на рынке форекс физическое лицо, действительно составляет одну тысячу единиц базовой валюты, например, тысяча евро. Не у каждого найдется столько свободных денег.

Форекс-дилеры имеют право предоставлять ссуды своим клиентам: они называются "кредитным плечом". По закону такая ссуда может в 50 раз превышать размер собственных средств клиента. Тогда вложить придется около 20 евро. Но недобросовестные посредники часто предлагают увеличить это соотношение до 100. Это преподносится как большая выгода. На самом же деле это не только нарушение закона, но и существенное увеличение рисков клиента.



При наличии "кредитного плеча", равного 100, движение рынка против игрока всего лишь на один процент равнозначно потере всех вложенных средств! Именно так и произошло с Евгением Борисовичем. Посредник же в любом случае останется в плюсе, так как получит фиксированный гонорар за совершение операций.

В интернете встречается много предложений от форекс-дилеров, зарегистрированных за рубежом. "Иностранцы" не поднадзорны Банку России и не подчиняются требованиям отечественного законодательства. Если клиента такой компании обманут, защитить свои права ему будет крайне сложно.

Как защитить свои деньги

Дилеры расскажут все

Как же найти честного посредника? В России быть форекс-дилерами закон разрешает только организациям, зарегистрированным на территории нашей страны, подчеркивает Надежда Иванова. Также необходима лицензия, выданная Банком России. Ее наличие можно проверить в списке форекс-дилеров на сайте регулятора www.cbr.ru (раздел "Финансовые рынки", подраздел "Надзор за участниками финансовых рынков", вкладка "Рынок ценных бумаг и товарный рынок", под заголовком "Профессиональные участники рынка ценных бумаг").

Дилер обязан состоять в профильной саморегулируемой организации (СРО). Сегодня в России только одна такая организация — Ассоциация форекс-дилеров.

А с 1 апреля 2019 года все законопослушные форекс-дилеры обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг.

Они должны будут разместить в офисе и на сайте сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в СРО, наличии представителей (агентов), а также о комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства. Закон требует обязательно проинформировать потребителя о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений и порядке урегулирования споров. И подробно рассказать о рисках и возможных финансовых потерях, связанных с колебаниями валютного рынка. Эти сведения форекс-дилер обязан предоставить до заключения рамочного договора и отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем.

На сайте форекс-дилера должно быть размещено извещение о том, что получение прибыли не гарантированно. Также запрещено содействовать заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.

А теперь внимание! Не стоит заключать договор с форекс-дилером, который не соблюдает хотя бы одно из требований законодательства или базового стандарта. И обязательно взвешивайте риски.

Разумеется, не стоит считать всех форекс-дилеров мошенниками, подчеркивает Надежда Иванова. Но следует помнить, что этот бизнес связан с высокими рисками. Можно получить хорошую прибыль, а можно и лишиться своих денег. Это зависит от изменения котировок на рынке, которые не всегда могут предвидеть даже профессиональные игроки.

В отличие от банковских вкладов, инвестиции, которые клиент доверяет форекс-дилеру, не застрахованы государством. При банкротстве дилера можно рассчитывать на компенсацию, которую должна выплатить СРО за счет взносов других своих членов. Правда, это касается только физических лиц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей компенсация законом не предусмотрена.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, помните: форекс-дилер обязан рассмотреть обращение клиента в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, когда вопрос требует дополнительного изучения.

Если разрешить проблему с форекс-дилером не удалось, обращайтесь в контактный центр Банка России по телефону: 8-800-300-30-00 или в его интернет-приемную по адресу: www.cbr.ru/reception .

Елена ГРЕКОВА