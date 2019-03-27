27.03.2019 10:20 440

Альфа-банк, планирующий в 2019 году войти в топ-5 банков по выдаче ипотеки, заключил сделку по покупке ипотечного портфеля у Абсолют Банка, рассказали РБК в Альфа-банке. Объем продаваемого портфеля составляет 10 млрд руб., уточнила РБК предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. В прошлом году Альфа-банк уже провел первую сделку по покупке ипотеки у «Абсолюта» на 4 млрд руб.

Сделка будет проведена во втором-третьем кварталах 2019 года, в дальнейшем такие сделки будут проводиться не реже, чем один раз в квартал, а объемы приобретаемого портфеля могут быть увеличены, добавили в Альфа-банке. Ипотечный портфель Абсолют Банка для продажи будет формироваться из новых кредитов, находящихся на балансе банка не менее 3–5 месяцев с высоким качеством обслуживания, пояснили там. Условия договора, в том числе размер процентной ставки, срок кредитования и другие основные параметры кредита, не изменятся.

Альфа-банк намерен нарастить качественный ипотечный портфель как органически собственными силами, так и покупая хорошие портфели у других игроков, прокомментировал руководитель блока «розничный бизнес» Альфа-банка Майкл Тач.

Абсолют Банк, по данным «Дом.РФ», по итогам 2018 года занимал восьмое место как по выдаче ипотечных кредитов (48,1 млрд руб.), так и по ипотечному портфелю. На 1 марта долг его клиентов по ипотеке достиг 91 млрд руб.

Альфа-банк пока в топ-10 по объему выдачи кредитов в 2018 году не вошел, заняв 11-е место (30,3 млрд руб.), а по портфелю остался за пределами топ-15. Но банк наращивает портфель — с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года он вырос почти в четыре раза, до 41,4 млрд руб.

Новая модель Абсолют Банка

Абсолют Банк переходит на новую бизнес-модель, осуществляя продажу портфелей другим участникам рынка, сообщила РБК Татьяна Ушкова. По ее словам, банк планирует ежемесячно продавать портфели на 4–5 млрд руб. Для этого банком запущена сервисная платформа, которая позволяет быстро формировать качественные однородные портфели для продажи и передавать их другим банкам, пояснила глава «Абсолюта».

В планах банка оставлять на балансе 60% ипотечного портфеля, подчеркнула она, добавив, что банк планирует развивать такую модель не только в ипотеке, но и в автокредитовании.

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком «АК Барс», рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5–6 игроков. В частности, скоро состоится сделка по продаже портфеля с Транскапиталбанком, рассказала она, не уточнив объемы.

Активная выдача ипотечных кредитов в прошлом году со стороны крупных игроков, в частности госбанков, привела к изменению ценообразования, поскольку госбанки обладают более дешевым фондированием. Сервисная модель позволит Абсолют Банку сохранить прибыльность ипотечного направления бизнеса при изменении рыночной конъюнктуры, объяснила Татьяна Ушкова. Продавая часть портфеля, банк сразу фиксирует прибыль, получает ликвидность, которую может снова направить на выдачу новых ипотечных кредитов — таким образом, банк получает максимальную отдачу на капитал, заключила глава банка.

Разгрузка капитала

Абсолют Банк хочет расти и зарабатывать, а передавая активы с баланса, можно разгрузить капитал, который пока еще под давлением и потому может ограничивать рост, предполагает старший директор Fitch Александр Данилов. В частности, консолидированные нормативы достаточности капитала по банковской группе на 1 января 2019 года были ниже нормы, устанавливаемой ЦБ.

Речь идет о нормативах не самого Абсолют Банка, а в целом банковской группы, куда входит Балтинвестбанк, взятый Абсолют Банком на санацию в конце 2015 года, лизинговая компания «Абсолют лизинг», несколько закрытых паевых инвестфондов и компаний — ипотечных агентов банка. Нормативы достаточности базового и основного капитала по группе — Н20.1 и Н20.2 при минимуме в 4,5% и 6% — на 1 января составляли 4,44%, следует из данных ЦБ, а норматив достаточности собственных средств Н20.0 при минимуме в 8% составлял 6,27%.

Несмотря на то что у самого банка показатели достаточности капитала превышают минимальные требования ЦБ, на уровне группы на капитал давит санируемый Балтинвестбанк, которому необязательно соблюдать нормативы, пояснила аналитик Moody's Светлана Павлова. В этой связи понятно стремление Абсолют Банка разгрузить баланс, поэтому продавать ипотечный портфель по такой бизнес-модели логично, добавила она.

Дополнительную поддержку банковской группе должно оказать ожидаемое вливание акционерами капитала на 6 млрд руб., добавляет Данилов. Эту докапитализацию банк проведет в первых числах апреля. Она нужна банку в основном из-за Балтинвестбанка и введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов, писал ранее РБК. Допэмиссию проводят действующие акционеры банка, суммарно контролирующие почти 100% его акций — УК «Трансфингруп», УК «Тринфико», ЗАО «Лидер» и ПАО «Объединенные кредитные системы», связанные с учрежденным РЖД негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». Акционеры уже внесли средства, и в ближайшее время отчет об эмиссии будет зарегистрирован в ЦБ, пояснила Ушкова.

Екатерина ЛИТОВА