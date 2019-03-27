27.03.2019 10:50 423

Рубль утром среды в минусе на фоне настороженного глобального отношения к риску, противостоять которому помогает дорожающая нефть и предстоящий в четверг налог на прибыль, под уплату которого еще возможны остаточные продажи экспортной выручки.

К 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,62, и рубль теряет более трети процента от уровней закрытия вторника.

К евро рубль дешевеет на 0,2 процента, до отметки 72,73.

Рубль дешевеет вместе с большинством сырьевых и развивающихся валют на фоне бегства от риска из-за опасений замедления глобального экономического роста, в том числе на фоне негативных сигналов о промсекторе КНР и рисков приближения рецессии в США.

"Российский рубль остается сильно скоррелирован с другими валютами развивающихся стран, и ключевым драйвером для рубля по-прежнему являются общерыночные тенденции", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

На форексе среди сырьевых и развивающихся валют сегодня утром преобладает отрицательная динамика после снижения же большинства из них накануне.

Нефть марки Brent растет почти на треть процента, баррель оценивается в $68,19.

"Рубль дешевеет вместе с аналогами из-за risk aversion на глобальном рынке, однако ситуация не настолько негативная, чтобы сильно упал спрос на ОФЗ на сегодняшних аукционах, в том числе и иностранный", — сказал Константин Коструб из банка ИНГ Евразия.

Минфин в среду проводит два аукциона ОФЗ, на которых будет впервые размещать ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 года, а также 10-летнюю ОФЗ 26224 с учетом того, что ведомство уже перевыполнило план размещений рублевых госбумаг на первый квартал и разместило евробонды на прошлой неделе.

По мнению Коструба, сегодня Минфин вполне сможет разместить ОФЗ на 50 миллиардов рублей: до 30 миллиардов — 10-летнюю бумагу, и на 10-20 миллиардов — новую пятилетнюю.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ