27.03.2019 11:00 362

Мосгорсуд продлил на 3 месяца срок содержания под стражей в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Кроме того, суд оставил под стражей на такой же срок еще одного фигуранта дела — экс-главу строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить в отношении обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, всего до 30 июня 2019 года", — огласил решение судья Сергей Груздев.

Таким образом, суд отказался удовлетворить просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых на любую не связанную с реальным лишением свободы. При этом фигуранты дела совокупно проведут в СИЗО 15 месяцев.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.