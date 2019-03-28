28.03.2019 08:30 403

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка за первый месяц ее работы составили 358,85 млн рублей, сообщили «Известиям» в регуляторе. Сбоев в работе или жалоб со стороны клиентов не было. Эксперты ожидают дальнейшего роста популярности сервиса среди населения. По их прогнозам, в первой половине 2020 года доля СБП на рынке переводов между частными лицами может превысить 50%. Однако для этого необходимо, чтобы к системе подключились все крупные банки, включая Сбербанк. У нового сервиса есть и минусы. В частности, из-за него сворачивается ряд направлений банковской деятельности.

Миллионы по телефону

С момента запуска системы быстрых платежей — с 28 февраля — сервисом воспользовались 46,8 тыс. банковских клиентов, которые совершили денежные переводы на 358,85 млн рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке. Жалоб на систему не поступало, уточнили в регуляторе. Проблем в ее работе также не зафиксировано.

На первом этапе работы СБП граждане могут переводить деньги между своими счетами и клиентам других банков. А уже во второй половине 2019 года в системе можно будет расплатиться с юридическими лицами, например за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов, напомнили в ЦБ.

Сейчас к СБП подключены 12 банков: Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, «Ак Барс», Росбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Тинькофф», Киви Банк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн») и ВТБ. Последний присоединился к системе 25 марта. «Известия» направили запросы в эти банки о первых результатах работы сервиса.

В Росбанке «Известиям» сообщили, что СБП продолжит тренд на рост доли безналичных экспресс-переводов и отказ клиентов от снятия наличных с карт. Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов заявил, что значимость и необходимость проекта неоспоримы, а дальнейшее подключение и участие крупнейших игроков банковского рынка станет следующим этапом для успешного развития системы. Руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков отметил отсутствие минусов в работе СБП. Руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева подчеркнула: сервис способствует усилению конкуренции на рынке, что позитивно сказывается на потребителях. В пресс-службе QIWI добавили: сервис интересен пользователям, внимание к нему со стороны клиентов продолжает расти. В пресс-службе ВТБ уточнили, что поэтапный подход к внедрению платежей в рамках СБП обусловлен стремлением обеспечить максимальную надежность и работоспособность сервисов для клиентов.

В остальных кредитных организациях не ответили на вопросы «Известий» об итогах первого месяца работы системы быстрых платежей.

Выйдет в лидеры

Положительно создание СБП оценивает и директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Номер мобильного телефона в отличие от номера банковской карты известен всем, платежи проходят в режиме реального времени, напомнил эксперт. При этом сейчас перевод средств осуществляется бесплатно. ЦБ, который выступает оператором СБП, в первый год работы сервиса комиссию с банков не берет. Последние также пока не начисляют ее для клиентов. С начала 2020 года комиссия для кредитных организаций составит от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы операции.

Необходимо дальнейшее подключение остальных игроков рынка к системе быстрых платежей, считает эксперт. В результате СБП будет стремительно вытеснять обычные перечисления с карты на карту. В первой половине 2020 года доля сервиса на рынке переводов между частными лицами может превысить 50% как по объему, так и по количеству платежей, полагает Антон Граборов.

В ближайшее время к сервису планируют подключиться еще 100 банков, рассказывал ранее глава НСПК Владимир Комлев. В частности, крупнейший крымский банк РНКБ — таким образом, сервис станет доступным жителям полуострова.

Кроме того, развитие системы быстрых платежей повысит скорость обращения денег в экономике и тем самым даст импульс для роста ВВП. Поэтому, по словам гендиректора «Мани Фанни» Александра Шустова, необходимо, чтобы другие банки как можно быстрее подключились к СБП, в том числе и Сбербанк. По его словам, россияне за год переводят с карты на карту средства на сумму 19 трлн рублей, из них 13 трлн приходятся на «Сбер».

Однако, помимо плюсов, у СБП есть и минусы. В их числе сворачивание направлений бизнеса ряда банков, которые прежде выступали альтернативой системы ЦБ, отметил Антон Граборов. Так, например, некоторые крупные кредитные организации предлагали свои сервисы перевода с карты на карту более мелким игрокам, получая за это комиссию. Развитие СБП ставит крест на этих направлениях бизнеса, считает эксперт. По его словам, в перспективе пострадать может и эквайринговый бизнес банков, поскольку предприятиям будет выгоднее оплата с помощью СБП.

Между тем Сбербанк, который ранее выступал с критикой сервиса ЦБ, сообщил об обсуждении возможной интеграции своей системы переводов по номеру телефона с СБП. Ранее о начале диалога с регулятором сообщал президент Сбербанка Герман Греф — но тогда, по его словам, речь шла лишь о поиске подходов для урегулирования ситуации. До этого Греф выступал против обязательного подключения к СБП и утверждал, что Сбербанк заслуженно занимает 60% рынка.

Ирина БАДМАЕВА

