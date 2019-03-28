28.03.2019 08:40 471

Минстрой разработал набор инструментов, который позволит снизить затраты на строительство и повысить доступность нового жилья для россиян. Об этом рассказал в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации глава ведомства Владимир Якушев.

Он напомнил, что одна из целей национального проекта "Жилье" — увеличение объемов строительства до 120 млн кв. м в год к 2024 году. Но, как подчеркнула глава Совфеда Валентина Матвиенко, важно следить за тем, чтобы строящиеся метры были россиянам по карману.

"Важнейшая задача — думать о доступности жилья для населения. Потому что сколько бы мы ни построили, если будет расти стоимость, ипотека, банки будут брать деньги за эскроу-счета, цена будет расти и жилье не будет доступно для людей", — сказала она.

По словам ее первого заместителя Николая Федорова, для десятков миллионов граждан приобретение нового жилья — несбыточная мечта, поскольку наличными средствами они не располагают, а ипотеку взять не могут даже под низкий процент.

"Что касается снижения стоимости квадратного метра, тут есть набор инструментов", — сказал Якушев. В бюджете заложено по 20 млрд рублей в год на строительство инженерной и социальной инфраструктуры, эти средства позволяют подготовить площадки для возведения жилья. Опыт двух прошлых лет показал, что такая поддержка эффективна — помощь из госбюджета позволила дополнительно ввести в строй по 8 млн кв. м жилья, рассказал Якушев.

Еще одна мера — распространение ипотеки на строительство собственного дома и выделение дополнительных средств для подведения коммуникаций. Такую программу минстрой готовит во исполнение Послания президента Федеральному Собранию.

Кроме того, планируется бесплатно выделять федеральную землю под жилищное строительство. "Ну и конечно же это новые технологии. Они дают нам возможность сегодня строить жилье, которое должно быть дешевле", — заявил Владимир Якушев.

Планируется бесплатно выделять федеральную землю под жилищное строительство

Проверенные старые технологии также найдут применение. Минстрой ведет реестр, в котором есть уже порядка 800 проектов, в основном социальной инфраструктуры — школ, детских садов, стадионов. Проекты из реестра можно актуализировать с учетом новых технологий и повторно использовать до десяти раз. Минстрой запросил субсидию порядка одного миллиарда рублей на три года на обновление проектов. В итоге регионы смогут получить готовые качественные проекты, существенно сэкономить на проектировании и экспертизе.

Еще несколько способов удешевления жилья для граждан подсказала Валентина Матвиенко. "Есть опыт многих субъектов Федерации по точечной поддержке отдельных категорий граждан — молодых семей, многодетных семей, индивидуальных застройщиков", — сказала она. Минстрою следует присмотреться к этому опыту. При этом не надо ограничиваться бетонными панелями, уверена спикер. "У нас столько леса, вывозим столько за рубеж. Давайте развивать деревянное домостроение. Пусть это 6 соток, но свой дом", — сказала она. По словам Якушева, минстрой ведет работу с минпромторгом для развития строительства индивидуальных жилых домов. "Просьба в режиме онлайн мониторить цены на рынке, — обратилась к нему глава Совфеда. — Все аспекты надо учитывать, чтобы максимально обеспечить доступность жилья".

Галина МИСЛИВСКАЯ

