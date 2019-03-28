28.03.2019 08:50 522

В Хабаровске сотрудник коллекторского агентства задержан за публикацию порнографического снимка с изображением ребенка должника. Мужчина выложил в Сеть фотографию ребенка в виде коллажа, выполненного в Photoshop. Месть не только самим должникам, но и их родственникам, в том числе и малолетним детям, остается излюбленным инструментом выбивания долгов. Почему коллекторы дергают за самые чувствительные струны заемщиков и делают жизнь их семей невыносимой, даже несмотря на существующий закон, — в материале «Известий».

Закон — в игнор

Закон о коллекторской деятельности, казалось бы, был принят, чтобы расставить точки в теме незаконного взыскания задолженности. По документу сотрудники кредитных организаций обязаны быть включенными в реестр Федеральной службы судебных приставов. Присутствие в этом списке накладывает на агентство ряд ограничений, в том числе касающихся и методов взаимодействия с должниками. В частности, запрещено тревожить заемщика звонками чаще одного раза в день, а делать это можно только в строго установленное время. По закону коллекторы не имеют права угрожать расправой или убийством, применять силу или портить имущество, а также оказывать психологическое давление путем унижения достоинства.

Коллектор обязан действовать и общаться с должником с открытым забралом и придерживаться строгих правил, отступление от которых в отдельных случаях можно квалифицировать согласно УК РФ.

«Коллекторская деятельность в России требует особого внимания, так как нарушения в этой сфере носят массовый характер. Большинству должников, как правило, неизвестны способы защиты при неправомерных действиях коллекторов. Добросовестные коллекторы всегда демонстрируют основания своих действий, так как заинтересованы в возврате средств. К ним относятся: договор об оказании услуг или цессия с коллекторским агентством (уступка права требования). У недобросовестных коллекторов документов может и не оказаться. В любом случае наличие долга не позволяет нарушать права и законные интересы должника, угрожать физическим воздействием и распространением ложных сведений, порочащих честь должника.

Бороться с такими полубандитскими действиями необходимо путем обращения в прокуратуру (в том числе онлайн) и службу судебных приставов. Если долг передан банком, обращаться можно к регулятору — ЦБ РФ, так как банки, как правило, дорожат репутацией. Тот же порядок действует, если вы не являетесь должником вообще. Популярным способом давления у коллекторов являются назойливые звонки. Надо отметить, что количество звонков и их время строго ограничены. Так, например, в Москве за попытку обрушиться звонками на должника коллекторское агентство по решению суда заплатило сумму, в четыре раза превышающую задолженность. Безусловно, желательно записывать разговоры с коллекторами и фиксировать звонки», — рассказал Алексей Гавришев, партнер юридической компании BMS.

Микрофинансовые организации и коллекторы любят включать в сумму долга различные несуществующие надбавки. В действительности с января 2017 года вступил в силу закон, по которому сумма долга не может превышать трехкратный размер потребительского займа.

«Это ограничение установлено новым коллекторским законом и фактически уменьшило пределы требований по сравнению с ранее действовавшей нормой. При этом есть ограничение, что проценты начисляются на непогашенную часть займа, а не на всю сумму целиком. В случае с микрофинансовыми организациями закон обязывает включать это условие в договор», — рассказал Гавришев «Известиям».

На деле же коллекторы остаются частыми участниками криминальных сводок. А способы сведения счетов до сих пор пугают своей изощренностью. Житель Уфы обнаружил на автомобиле недвусмысленное послание от коллекторов. В качестве предупреждения ему воткнули в лобовое стекло топор, к которому был прикреплен похоронный венок. Мужчина обратился в полицию, рассказав, что задолжал микрофинансовой организации и за это коллекторы испортили его авто.

«Заявитель предполагает, что коллекторы разбили стекло автомобиля топором и на него повесили похоронный венок. Полиция начала проверку, по результату будет принято процессуальное решение», — рассказали агентству «РИА Новости» в полиции.

Выбить из квартиры

Всего за месяц до этого в Перми под атаку коллекторов попал 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Ушаков. Микрозаем выдали его дочери-пенсионерке, расплатиться по кредиту она не смогла. Все занятые деньги она перевела мошенникам, обещавшим излечить ее от астмы. В результате сотрудники коллекторского агентства стали добиваться выселения ветерана и его дочери из единственной квартиры. Причастных к избиению пожилого мужчины задержали после того, как дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», сообщили в региональном управлении СК.

«Представители микрофинансовой организации, куда обратилась женщина за получением денежных средств, ввели ее в заблуждение, попросту говоря, обманули. Вынудили подписать ее договор купли-продажи квартиры стоимостью 1,4 млн рублей, выдав ей на руки всего 450 тыс. После этого перепродали квартиру третьим лицам, которые применили насилие в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — рассказал помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пермскому краю Андрей Олин.

На суде все четверо задержанных заявили о своей невиновности и начали открещиваться от работы в агентстве «Клок Хаус». От ответственности ушли и руководители микрофинансовой организации, заявив, что квартиру ветерана продали другой кредитной компании. Якобы женщина обратилась к брокеру для продажи недвижимости. У них своя версия событий.

«Напомним, что в России чуть ли не каждую неделю за долги родственников судебные приставы, представители финансовых организаций выселяют из квартир всех проживающих. Среди тех, кого выселяют, иногда оказываются инвалиды, ветераны», — рассказали изданию «Собеседник» представители «Клок Хауса».

По данным Центробанка, в 2018 году число микрофинансовых организаций в России начало снижаться. Одновременно с этим регулятор зафиксировал резкий рост числа клиентов МФО. В условиях сокращения легального сектора многие кредиторы ушли в тень. Всего за год число «черных кредиторов» выросло вдвое, в стране было выявлено еще 2,3 тыс. таких организаций. При этом общее число микрокредиторов, исключенных из перечня ЦБ, составляет 7182 организации. Легальных МФО, по данным на март 2019 года, осталось 2005. Общая сумма задолженности перед микрофинансовыми организациями оценивается Центробанком в 100 млрд рублей.

Суды и система на стороне дьявола

В России с беспределом коллекторов борется несколько общественных организаций. Самая известная из них — ОНФ «За права заемщиков».

«Стоит понимать, что теневой рынок чуть ли не соизмеряется по объемам с легальным рынком. В первую очередь заемщику нужно знать, что если МФО находится вне правового регулирования, то она попытается ввести в заблуждение. Это не только и не столько получение процентов, но и увеличенная маржа за счет нахождения в тени, а с другой стороны, все эти организации существуют ради выдачи займов под залог недвижимости. Их задача в том, чтобы этот залог в итоге забрать. Речь идет о ростовщиках и частных заимодавцах, которые не стесняются рекламировать себя, выдают как физлицо займы под залог. В регионах небольшие займы, как правило, влекут то, что человек теряет жилье, взяв в кредит 300 тыс. рублей. Технология отработанная: достаточно часто они представляются центрами по выдаче ипотек, а в итоге зарабатывают не на процентах, а на получении жилья», — рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

По его словам, выявить подобные организации несложно, из-за того что они достаточно часто выступают истцами в суде по взысканию задолженности. Сначала они судятся за проценты, увеличивают стоимость долга, при этом минимально оценивая стоимость заложенного имущества, а затем оно передается на торги.

«Если торги не состоялись, стоимость жилья снижается на 25% и передается взыскателю. Для того чтобы это произошло, они направляют туда номинальных физических лиц, которые называют наивысшую цену, выигрывают торги, а затем их не оплачивают. То есть человек лишается жилья и еще должен остается. Это большая социальная проблема», — отметил Алексеев.

Прятаться от суда в таком случае — плохая тактика, которая играет только на руку кредиторам. За счет промедления они успевают увеличивать сумму процентов. Потребителям таких финансовых услуг стоит проявить бдительность при подписании договора: добросовестные кредиторы не запрещают подписывать документы в присутствии юриста.

Кузница бомжей

«Никому не важно, что в квартире прописаны дети или старики. Если собственник подписал договор под залог жилья, то его отберут. Решение финансовой проблемы в таком случае дается слишком дорогой ценой. Нужно избавиться от порочной практики, когда одно физическое лицо фактически отбирает жилье у другого. Если у людей не хватает моральных устоев, чтобы не заниматься подобной деятельностью, должен быть соответствующий закон. Одна-две посадки организаторов таких структур и отказ от исковых требований — и этот рынок просто перестанет существовать. Задача состоит в том, чтобы эта деятельность была вне закона. Теневая сфера только усугубляет финансовое положение россиян: если человек невнимательно читал договор, это еще не дает мошенникам право втюхивать всё, что им хочется», — резюмировал эксперт проекта «За права заемщиков».

Помощь ближнего

Кроме того, сами заемщики, пострадавшие от неправомерных действий коллекторов, объединяются в сообщества взаимопомощи. В группе собраны мошеннические методы по запугиванию должников: начиная от безобидных «повесток в суд» и поддельных актов о выселении и заканчивая расклейкой объявлений, публикацией непристойных роликов и физическим насилием. На этой нише образовалось и другое направление — антиколлекторская деятельность. Этим занимаются многочисленные юридические конторы, которые обещают должникам оформить процедуру банкротства. Однако по словам администратора сообщества Александра Нарышкина, это еще один способ заработать на людях, оказавшихся в долговой яме.

«Закон работает только в суде. На самом деле большинству коллекторов на него наплевать. Тех, кто работает по закону в микрофинансовых организациях, единицы. Сначала звонят, потом могут прийти домой и всерьез угрожают, совсем безбашенные портят имущество. Причем делают это не коллекторы, как их принято называть, а скорее сотрудники МФО и их приближенные. Если им не отдадут кредит, то этот долг вешается на тех, кто выдавал заем. Они заинтересованы в том, чтобы получить деньги любыми методами. Большинство МФО работают по франшизе. Значительная часть работников — это не нанятые коллекторы, а рядовые офисные сотрудники», — пояснил Нарышкин.

Активисты пытаются своими силами договариваться с микрофинансовыми организациями о перерасчете долга. И, по словам Нарышкина, многие постепенно идут на уступки, хотя происходит это не сразу.

«Каждый человек ищет решение, а мы как сообщество помогаем. Причем делают это не администраторы, а сами подписчики. По сути, это, как пирамида, только не финансовая, а взаимопомощи. Они помогают друг другу безвозмездно, сопроводительной информацией, юридически, да и морально. Когда приходят коллекторы, они звонят друг другу и помогают разобраться, чтобы не оставаться с ними один на один», — добавил администратор сообщества по противодействию незаконной коллекторской деятельности.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ, Иван ПЕТРОВ