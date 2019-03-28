28.03.2019 09:00 445

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил правительственный закон, меняющий порядок доведения пенсий до прожиточного минимума. Документ был подготовлен во исполнение Послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Сегодня принят очень важный закон, восстанавливающий социальную справедливость, — заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Президент абсолютно правильно подчеркнул, что сделали как бы благое дело — провели индексацию для пенсионеров, но не все ее почувствовали".

Одобренный сенаторами закон решает проблему "в правильном ключе", уверена глава СФ. "Я имею в виду, что сначала всем пенсионерам будут вводиться доплаты до прожиточного минимума и только потом к размеру этой пенсии они будут получать такую же индексацию, как и все остальные пенсионеры", — пояснила Матвиенко, добавив, что данная мера улучшит материальное положение большой части российских пенсионеров. "Почти 4 миллиона человек затрагивает этот закон. И мы рады, что так оперативно его приняли", — заявила она.

Социальные доплаты к пенсиям и суммы индексации будут пересчитаны с начала года и выплачены до 1 июля, добавила она. На эти цели предусмотрено почти 20 миллиардов рублей.

На другие предложения президента парламентарии также намерены отреагировать оперативно. Речь идет, в частности, о законопроекте об ипотечных каникулах, для граждан в трудной жизненной ситуации.

Матвиенко надеется, что все законы, разработанные во исполнение Послания, будут приняты до конца весенней сессии, чтобы их положения "учитывались при формировании бюджета следующего года".

На вчерашнем заседании также сенаторы одобрили закон о новом порядке оформления СНИЛС. Личный визит в отделение Пенсионного фонда теперь станет необязательным. По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, ПФР будет получать информацию из органов ЗАГС в автоматическом режиме и самостоятельно открывать личные счета для граждан практически с момента рождения.

Не потребуется личного обращения и в случае изменения паспортных данных — информация от МВД поступит в отделения Пенсионного фонда также в автоматическом режиме. Андрей Пудов особо подчеркнул, что никаких номеров гражданам ПФР не присваивает. Речь идет только о номере лицевого счета, так же как в отделениях банков. Узнать номер индивидуального лицевого счета можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо по старинке — в отделениях Пенсионного фонда. По словам Пудова, электронными сервисами в России пользуются порядка 70 миллионов человек из 150 миллионов застрахованных лиц.

Социальные доплаты к пенсиям и суммы индексации будут пересчитаны с начала года и выплачены до 1 июля

К слову, пенсионное страхование охватывает не только россиян, но и иностранцев, проживающих в РФ на постоянной или временной основе. Сам СНИЛС можно будет получать как на бумажном носителе, так и в электронном виде. "Документы, выданные до вступления в силу этого закона, а именно страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования сохраняют свое действие и являются идентичными документами, подтверждающими регистрацию в системе персонифицированного учета", — пояснила зампред Комитета СФ по соцполитике Елена Бибикова.

Совфед также на заседании ужесточил наказание за создание ОПГ. Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" вскоре пополнится новым составом — в нее будет включена норма об уголовной ответственности за сам факт руководства и участия в деятельности ОПГ.

Галина МИСЛИВСКАЯ