28.03.2019 09:10 403

Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции. Новый сервис позволит гражданам проще и быстрее получать различные услуги, включая финансовые, и, как рассчитывают в ЦБ, снизит их стоимость.

Обкатывать систему планируют на "безбумажной" выдаче кредитов (их можно будет получать как в отделениях банков, так и дистанционно), оформлении полисов ОСАГО и КАСКО.

"Эти услуги были выбраны как наиболее востребованные гражданами, а ставку на финансовый рынок в целом на первом этапе решили сделать потому, что он в России сейчас наиболее технологичный", — объяснила Скоробогатова.

Заемщик при подаче заявки на кредит сможет разрешить банку просмотреть весь тот набор данных о нем, которые есть в базах государства

В пилотном проекте примут участие 16 банков из топ-30 (желающих было больше, но ЦБ отобрал наиболее крупные, чтобы на них отладить все процессы), три страховые компании и четыре поставщика данных: Федеральная налоговая служба, Росреестр, МВД, Пенсионный фонд России. На первом этапе в цифровом профиле каждого гражданина будет храниться 57 видов персональных сведений о нем.

Цифровой профиль создается в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Речь идет о создании своего рода аккаунтов граждан, где будут храниться имеющиеся о них в государственных структурах данные.

С помощью смартфона или компьютера жители страны смогут управлять своими персональными данными и при необходимости предоставлять их коммерческим или госучреждениям для получения различных продуктов и услуг. К примеру, при подаче заявки на кредит достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку доступ к набору своих персональных сведений, хранящихся в государственных информационных системах. Проанализировав их, кредитор примет решение: выдать заем или отказать.

Масштабный запуск проекта запланирован на четвертый квартал 2020 года, сообщил замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

Предполагается, что цифровая платформа к тому моменту позволит передавать данные, хранить наиболее востребованные из них, идентифицировать пользователей, распоряжаться их персональной информацией и создавать электронную подпись клиента.

В Банке России ожидают, что с появлением системы цифрового профиля финансовые организации смогут снизить свои издержки, в результате их услуги в теории должны стать дешевле.

"Но главный эффект будет заключаться в том, что персональные данные будут лучше защищены по той простой причине, что мы будем точно знать, кому и зачем даем разрешение ими пользоваться (согласие можно будет отозвать в любой момент, а также выдать его для однократного использования, зайдя в мобильное приложение. — Прим. ред.)", — подчеркнула Скоробогатова.

Цифровые профили появятся не только у граждан, но и у компаний. "Они также сейчас сталкиваются с проблемой того, что не могут иметь данные в одном месте и управлять ими для быстрого получения финансовых услуг", — констатировала первый зампред ЦБ.

В минкомсвязи рассчитывают, что закон о цифровом профиле Государственная Дума примет в конце этого года.

Прообраз цифрового профиля имеют 52,5 миллиона пользователей портала госуслуг, у которых есть так называемая подтвержденная учетная запись

Особое внимание будет уделяться информационной безопасности.

"Мы не планируем хранить в одном месте базу всего и вся — это опасная затея. В цифровом профиле должны храниться ключевые данные о гражданине, а остальные сведения подтягиваться из других автоматических систем по запросу. Мы решили пойти по этому пути", — сказала Ольга Скоробогатова.

Сейчас по словам Максима Паршина, прообраз цифрового профиля уже имеют 52,5 миллиона пользователей портала госуслуг (всего там зарегистрированы 90 миллионов россиян). Речь идет о гражданах, у которых есть так называемая подтвержденная учетная запись — она появляется, когда человек помимо введения электронной почты и мобильного телефона подтверждает свою личность паспортными данными.

В Единой системе индентификации и аутентификации — с ее помощью происходит авторизация на портале госуслуг — уже содержатся базовые сведения о гражданах, включая дату рождения, гражданство, номер СНИЛС, место регистрации, напомнил Паршин. По своему желанию человек может вносить дополнительные данные.

"Сейчас пользователи активно используют эту возможность (предоставляют сведения), чтобы быстро и с максимальным удобством получать дополнительные госуслуги. Это позволяет надеяться, что сервис цифрового профиля будет востребован", — сказал Паршин.

Тарифы

Цены на подключение бизнеса назначит правительство

Максим Паршин сообщил, что обсуждаются различные сценарии введения платы для бизнеса за пользование сервисом цифрового профиля. Для граждан, государственных и муниципальных органов доступ к платформе будет бесплатным. "Мы обсуждаем вопрос платности для бизнеса как в целях компенсации тех затрат, которые понесло государство и соответствующие структуры, так и в целях регулирования спроса на эти данные, потому что сейчас спрос очень большой, он создает нагрузку на инфраструктуру", — объяснил Паршин.

По его словам, если будет принято решение о платном доступе, принципы и тарифы должно будет установить правительство, чтобы "правила игры" были для всех понятны и прозрачны.

Объем финансирования, которое потребуется на создание инфраструктуры цифрового профиля, будет определен в течение двух месяцев. "Эта цифра пока до конца еще не сформирована. Она напрямую зависит от окончательной формулировки тех объемов работ, которые должны быть выполнены", — сказал Максим Паршин.

Юлия КРИВОШАПКО

