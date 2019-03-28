Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
Треть из них уже сокращены: численность персонала самого ВЭБа после прихода Шувалова уменьшилась с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой источник в госкорпорации.
Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.
Оптимизировать до мая
В мае 2019 года оптимизация штата должна завершиться, заявил 26 марта Игорь Шувалов, не раскрывая деталей. «С 1 мая все сотрудники, которые остаются в рамках ВЭБа, получат подтверждения и приглашения на работу», — отметил он. «С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Еще около 300 специалистов, выполняющих сервисные функции, будут работать в едином сервисном центре институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель ВЭБа Андрей Самохин. Это как сотрудники «ВЭБ Сервиса», так и специалисты из ВЭБа, которые выполняли сервисные функции. В Воронеже создается сервисный центр всех институтов развития, чью работу курирует ВЭБ, — «Дом.РФ», Корпорация МСП и Российский экспортный центр. В Воронеже уже работают 550 сотрудников «Дом.РФ». Переезд запланирован на период с мая по 1 сентября.
«Основной принцип новой структуры госкорпорации — снижение бюрократических барьеров, ликвидация дублирующих функций, ускорение бизнес-процессов и принятия решений, оптимизация документооборота между подразделениями и с внешними клиентами, создание условий для горизонтального взаимодействия внутри команды», — сообщил РБК Самохин.
Во всей группе вместо 8 тыс. человек останутся всего 3 тыс., говорил Шувалов в декабре. Эти данные касаются всей группы ВЭБ, в нее кроме «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Сервиса» и «ВЭБ Капитала» входят также «ВЭБ Инновации», «ИнфраВЭБ», Российской экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока и Связь-банк. Основную часть сокращения сотрудников группы обеспечит запланированная передача Связь-банка правительству, объяснил источник РБК. «Сокращения затронут всю группу, Связь-банк — естественным путем уйдет», — сказал он. В банке работают 3,3 тыс. человек.
Какие «дочки» вольются в ВЭБ
- В структуру ВЭБа интегрируется «ВЭБ Лизинг». Теперь лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов ВЭБ.РФ, говорил ранее РБК президент «ВЭБ Лизинга» Артем Довлатов. Лизинговый бизнес ВЭБа будет реформирован: госкорпорация откажется от розничного бизнеса, в основном лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов, которая становится одной из основных сфер деятельности ВЭБа. Одновременно будут развиваться лизинговые проекты в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.
- «ВЭБ Сервис» — структура госкорпорации, которая обеспечивала сопровождение ее работы: это юридические услуги, ИТ, бухгалтеры, финансовый мониторинг, управление персоналом.
- «ВЭБ Капитал» управляет проблемными и непрофильными активами ВЭБа, а также оказывает услуги в сфере управления, развития и реализации активов, не принадлежащих группе ВЭБа. «Дочку» возглавляет бывший руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны, полковник запаса Сергей Пирогов.
- «Деятельность «дочки» может быть неприоритетной для ВЭБа либо же «дочку» могут ликвидировать, если ее деятельность дублируется внутренними подразделениями ВЭБа», — обосновывает логику принятых решений аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. «Если есть цель оптимизировать операционные расходы, то логично убрать задвоение и сконцентрировать процессы в ВЭБе», — указывает он.
Какой эффект?
По экспертной оценке, эффект от сокращений составит 30–40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов, привел расчеты выгод от оптимизации источник в госкорпорации. О таких оценках знает и другой собеседник РБК.
Если исходить из приведенной оценки экономии, только на зарплатах в головном ВЭБе можно сэкономить около 3 млрд руб. По данным отчетности корпорации по РСБУ за четвертый квартал, средняя численность персонала за прошлый год составила 1408 человек, а фонд оплаты труда достигал 8,7 млрд руб. плюс выплаты социального характера 826 млн руб.
В госкорпорации не уточнили, на каких условиях из компании уходят сотрудники. Когда проводилась летняя волна сокращений в ВЭБе, сотрудники, которые увольнялись до 31 июля по соглашению сторон, могли претендовать на пять окладов, а также право на получение премии за 2017 год и первое полугодие 2018 года, писал ранее РБК.
Из убытков к прибыли
Деятельность ВЭБа в течение нескольких лет была убыточной: в 2017 году убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО составил 287,7 млрд руб. против 111,9 млрд руб. убытка в 2016 году (рост в 2,6 раза). За девять месяцев 2018 года ВЭБ отчитался о прибыли в размере 6 млрд руб.
«Прибыльность не является приоритетом для ВЭБа. ВЭБ, в отличие от коммерческих банков, не может привлекать депозиты и расчетные счета клиентов с рынка, что приводит к высокой стоимости фондирования и низкой марже, поэтому выход в небольшой плюс (без учета поддержки от государства) для ВЭБа может рассматриваться уже как хороший результат», — считает Лопатин из Fitch.
Павел КАЗАРНОВСКИЙ