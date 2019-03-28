28.03.2019 09:30 503

В этом году российскому ипотечному рынку, скорее всего, не удастся повторить рекордные результаты выдачи жилищных кредитов 2018 года. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке, по мнению экспертов, превысит 10 процентов уже по итогам первого квартала 2019 года и закрепится на этом уровне минимум до конца июня.

Об этих тенденциях говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", их выводы основаны на публичных данных, статистике Банка России на 1 января 2019 года и результатах анкетирования 48 банков, на которые приходится 99 процентов объема выдачи жилищных кредитов.

Прошлый год стал лучшим для рынка: выдача ипотеки выросла на 49 процентов и достигла рекордного объема 3 триллиона рублей. Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость, говорится в исследовании.

Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита, указывают в "Эксперт РА".

Ставки по ипотеке снижались все первое полугодие 2018 года, но с сентября они начали расти из-за увеличения ключевой ставки и роста стоимости вкладов физлиц, главного источника фондирования жилищных кредитов. Так, средневзвешенная ипотечная ставка на минимуме составляла осенью около 9,4 процента, но в январе 2019 года — уже 9,9 процента. В "Эксперт РА" ожидают, что показатель пробьет 10 процентов по итогам первого квартала и закрепится на этом уровне по меньшей мере до конца первого полугодия. Объем выдачи по итогам года снизится на 10-15 процентов, в том числе из-за замедления темпов строительства жилой недвижимости на фоне продолжения ужесточения требований к застройщикам и изменений механизма долевого финансирования с 1 июля, прогнозируют в "Эксперт РА".

Спрос на ипотеку сосредоточился в основном на кредитах с низким первоначальным взносом

При этом власти рассчитывают в перспективе на снижение средней ставки по ипотеке. Снижение показателя до 7,9 процента к 2024 году указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". В нацпроекте также говорится, что в 2019 году средняя ставка по ипотеке должна составить 8,9 процента, к 2021 году она должна опуститься до 8,5 процента.

Роман МАРКЕЛОВ

