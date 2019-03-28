28.03.2019 09:50 517

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов, которые просили отменить заочный арест бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича, обвиняемого в растрате 34 миллиардов рублей.

Ранее 11 марта Басманный суд заочно арестовал Данкевича на два месяца. Срок его ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. В апелляционной жалобе, которую в среду рассмотрел Мосгорсуд, защита указала, что Данкевич занимался предпринимательской деятельностью, а арест таких лиц, по мнению адвокатов, не допускается. Как отметила защита, Данкевичу предъявлено обвинение в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, а по этим видам преступлений согласно статье 108 УПК не предусмотрено содержание под стражей.

По данным следствия, экс-банкир скрывается в Израиле. При этом адвокаты уверяют, что он находится на лечении за пределами страны, не уточняя, где именно.

По данным следствия, в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний — заемщиков банка выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что их стоимость вдвое ниже. Вскоре после этого Центробанк взял "Открытие" под свой контроль и начал финансовое оздоровление банка. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.

Иван ЕГОРОВ

