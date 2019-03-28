28.03.2019 10:00 442

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги». Ее основная аудитория — любители совершать покупки в зарубежных магазинах, россияне, живущие за границей, фрилансеры, получающие оплату за свои услуги в валюте за рубежом, путешественники, а также нерезиденты.

Сейчас через «Яндекс.Деньги» можно осуществлять оплату покупок в валюте только через рублевые счета с конвертацией, аналогичная ситуация с переводами.

Новый сервис позволит хранить средства на счетах и карте, а также расплачиваться, кроме рублей, еще десятью иностранными валютами — долларами США, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми.

Сервис будет платным: размер абонентской платы за подключение услуги будет зафиксирован по итогам пилота, пояснили в компании. За платежи с карты по всем десяти валютам предусмотрено начисление кешбэка. «Яндекс.Деньги» обещает клиентам выгодный курс обмена валют, приближенный к биржевому. Зарабатывать же компания планирует на доходах от интерчейнджа, который банк-эквайер платит сервису за оплату клиентом товара или услуги по его карте, в меньшей степени доход будет приносить абонентская плата.

Для анонимных кошельков услуга действовать не будет. Первое время сервис будет предоставляться в тестовом режиме, для того чтобы им воспользоваться, нужно будет подать заявку. В дальнейшем мультивалютные счета станут доступны всем пользователям, которые пройдут идентификацию, предоставив свои паспортные данные.

«Яндекс.Деньги» в цифрах

Сейчас в сервисе «Яндекс.Деньги» 46 млн зарегистрированных кошельков, в том числе анонимных. Долю анонимных кошельков в компании не разглашают, однако указывают, что на них приходится менее 8% транзакций. «Яндекс.Деньги» выпустил около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт платежной системы Mastercard. Пластиковые карты сервиса можно использовать для онлайн- и офлайн-платежей, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, а также для снятия наличных как в России, так и за ее пределами.

Что получит клиент

Открытие счета в любой иностранной валюте, переводы между валютными счетами внутри сервиса, получение переводов от нерезидентов, а также обслуживание счетов будут бесплатными, рассказали в «Яндекс.Деньги». Чтобы иметь возможность тратить деньги с валютных счетов, необходимо подключить услугу «Мультивалютная карта», после этого все карты «Яндекс.Деньги» в электронном кошельке станут мультивалютными.

Пользователю сервиса не придется переключаться на иностранную валюту, чтобы оплатить покупку с карты за границей, — сервис сам определит, какие деньги выбрать для расчета. Если на валютном счете пользователя не будет хватать суммы для покупки в нужной валюте, а средства будут на рублевом счете кошелька, то сервис автоматически докупит нужную сумму по курсу.

Кешбэк за оплату покупок валютой будет начисляться так же, как за платежи в рублях, — до пяти баллов за каждые потраченные 100 руб. Сервис будет подсчитывать кешбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.

Лимиты на операции в валюте будут равны лимитам по рублевым счетам: сейчас в кошельке «Яндекс.Деньги» может храниться максимум 500 тыс. руб. Максимальный лимит платежа за один раз составляет 250 тыс. руб. через кошелек и 100 тыс. руб. через привязанную карту. Лимиты для переводов в валюте между резидентами и нерезидентами будут установлены в момент запуска полного функционала.

Сервис не для всех

Эта карта не для массовой аудитории, а для людей, которые путешествуют, оплачивают покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также для тех, кто хранит валюту и надеется заработать на курсовой разнице, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. По последним данным ЦБ, объем покупок, совершенных россиянами в иностранных онлайн-магазинах, растет: за январь—сентябрь 2018 года они приобрели товаров на $7,5 млрд против $6,2 млрд за аналогичный период 2017 года.

«Яндекс.Деньги», вероятно, вдохновлялся всевозможными трансграничными зарубежными сервисами, которых довольно много, так как за рубежом трансграничные платежи очень актуальны, отметил председатель ассоциации «Финансовые инновации» Виктор Достов. По его мнению, для пользователей уже не так важно, в каком банке лежат деньги, а важно, кто обеспечит самый удобный интерфейс, сказал он, предположив, что карта «Яндекс.Деньги» будет востребована среди путешественников. «Сейчас вся проблема в том, что при путешествии за границу вы не знаете, в какой валюте и какой картой лучше платить, чтобы не погореть на комиссиях за конвертацию валют. Поэтому выпуск карты, которая думает за тебя, — это прекрасная идея, и подобных карт на рынке сейчас мало», — объяснил Достов.

Аналоги и конкуренты

Тема мультивалютных платежей широко обсуждалась в России, когда в 2018 году на российский рынок пообещал выйти работающий с 2015 года международный финтех-стартап Revolut, основанный Николаем Сторонским. Партнером должна была стать QIWI, чью банковскую лицензию планирует использовать сервис. Revolut — приложение и карта — позволяет клиентам экономить на валютных платежах, расплачиваться по всему миру без дополнительных комиссий за конвертацию и делать трансграничные переводы.

Однако выход на российский рынок был отложен на 2019 год, так как компании, в частности, необходимо решить вопрос с KYC (Know Your Customer, англ. — «знай своего клиента», политика идентификации клиентов), говорил в интервью vc.ru Николай Сторонский.

В итоге похожий сервис в октябре 2018 года запустил Тинькофф Банк — банк дал клиентам возможность расплачиваться с помощью дебетовой карты Tinkoff Black в 30 валютах, при этом кешбэк начисляется по всем покупкам только по четырем — рублю, евро, долларам США и фунтам стерлингов.

Клиенты Альфа-банка могут открыть счета в пяти валютах — долларах США, евро, рублях, швейцарских франках и фунтах стерлингов — и привязать их к дебетовой карте через мобильное приложение. Состоятельные клиенты банка могут открыть счета в восьми валютах. Наиболее высоким спросом пользуются счета в самых распространенных валютах — долларах США и евро, рассказали в Альфа-банке.