28.03.2019 10:30 532

На рынке акций неспокойно, поэтому сегодня взгляд на облигации. «ВТБ Капитал» рекомендует покупать облигации ГК «ПИК». Погашение в 2022 году, доходность — 8,91%.

Компания — крупнейший в России девелопер в сфере жилой недвижимости, специализируется на проектах в сегменте масс-маркет. Размер земельного банка — 12,5 млн квадратных метров, 86% приходятся на Москву и Московскую область.

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Облигации ПИК вполне интересны для розничных инвесторов, они дают премию по отношению к ОФЗ. ПИК действительно один из лидеров строительной отрасли России, имеет комфортную долговую нагрузку, поэтому риски дефолта этого эмитента минимальны. Основной риск — валютный, есть вероятность ослабления рубля, хотя, с другой стороны, пока российская валюта выглядит достаточно крепкой, более того, Центральный банк России сигнализировал о возможности снижения ставки во второй половине года, что может стимулировать рост этой рублевой облигации. Я думаю, это нормальная идея для тех, кто приемлет рублевый риск».

Еще одна бумага с фиксированной доходностью, которую рекомендуют аналитики, — облигации АФК «Система» (серии 001Р-09). Погашение в 2029 году, доходность — чуть выше 10%.

У «Системы» диверсифицированный портфель активов, основные из которых — МТС, «Детский мир», ГК «Медси», проекты в недвижимости и другие. Но хороший портфель еще не означает, что эмитент интересный, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Я бы предпочел покупать непосредственно облигации МТС, «Детского мира» и так далее. Облигаций этой холдинговой структуры, имеющей портфель, я бы поостерегся, потому что баланс этой структуры довольно сложен, его очень сложно понять, провести корректный финансовый анализ его состояния — очень серьезная и сложная задача. На мой взгляд, лучше ПИК, нежели чем АФК «Система», потому что АФК «Система» вообще непонятна. Из российских облигаций мне очень нравятся ОФЗ, поскольку премия корпоративного сектора чрезвычайно маленькая, она не компенсирует риск».

В среду, 27 марта, в лидеры роста вышли акции Челябинского завода профилированного стального настила: они прибавили 2%.

Надежда ГРОШЕВА

