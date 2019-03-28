28.03.2019 10:40 417

У микрофинансовых организаций (МФО) может появиться свой стандарт взыскания долгов – с такой идеей выступила саморегулируемая организация (СРО) «МиР». Положения затронут и деятельность коллекторов, поскольку МФО обязаны будут включать все нормы в договоры передачи и продажи долгов. Эксперты отмечают, что это может способствовать обелению отрасли взыскания и облегчению ведения коллекторского бизнеса, но оказать чрезмерное давление на сами МФО.

СРО «МиР» разработала для своих членов проект стандарта по работе с просроченной задолженностью (есть у "Ъ"). По нему каждая МФО обязана разработать и утвердить базовые алгоритмы при взыскании долга, в том числе проведения личных и телефонных переговоров, составления сообщений и писем должникам. Взыскивать долг смогут только опытные сотрудники. Исполнение требований стандарта и законодательства СРО будет проверять как в рамках комплексных проверок, так и внепланово по жалобам граждан. При выявлении нарушений МФО может быть вынесено предписание, выписан штраф или за многочисленные нарушения она будет исключена из СРО. Косвенно стандарт затронет и коллекторов: МФО будут обязаны обеспечить выполнение его положений как при передаче долгов на взыскание по агентской схеме, так и при их продаже. В случае нарушения норм коллектором СРО будет наказывать МФО, передавшую долг.

Основная цель создания стандарта — иметь инструмент воздействия на участников микрофинансового рынка. «Существенная часть обращений от потребителей финуслуг в отношении МФО, которые мы получаем, касается взыскания,— говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— Для оперативного воздействия на своих членов нам необходимо нормативное разрешение, более того, мы получаем возможность воздействовать и на коллекторский рынок. Таким образом, у тех компаний, которые раньше могли сказать: "Это не мы, это все они", не будет больше возможности так сделать». Сейчас процесс возврата просрочки микрофинансистами контролирует Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Но у ЦБ и СРО нет рычагов воздействия.

Банк России участвует в проекте СРО. «Итогом должно стать внедрение единых для всех участников дополнительных требований к работе с просроченной задолженностью, направленных на развитие принципов ответственного кредитования на микрофинансовом рынке»,— пояснили в ЦБ.

Коллекторы тоже не против. «По нашей статистике, львиная доля жалоб в категории "нечлены" приходится именно на МФО,— отмечает глава СРО НАПКА Борис Воронин.— Подобные обращения зачастую вызваны грубыми нарушениями при взыскании просроченной задолженности, что накладывает тень на профессиональный коллекторский рынок». При этом, по его словам, часто граждане относят к коллекторам всех, кто требует от них долги. СМИ и правоохранительные органы также редко раскрывают профиль организации. «Все это повышает уровень негатива и зачастую становится причиной введения новых ограниченных мер, которые пагубно сказываются на коллекторском бизнесе»,— заключает господин Воронин.

Но эксперты сомневаются, что новый стандарт улучшит ситуацию для должников. «Он может оказать положительное влияние на информационный фон вокруг деятельности коллекторских агентств, ведь зачастую им приписываются нарушения закона, совершаемые МФО или "серыми" коллекторами, и облегчить ведение бизнеса»,— говорит глава департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Однако, по ее мнению, наделение СРО наравне с ФССП функциями контроля и применения санкций в отношении МФО может повлечь чрезмерное давление на них. Причем, добавляет глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова, «есть сомнения, что СРО будет так же объективно реагировать на нарушения, как ФССП, так как в состав его контролирующих комитетов входят сотрудники тех же МФО и у них присутствует "цеховая солидарность"».

Светлана САМУСЕВА